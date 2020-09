Scuola al via in Trentino, il videomessaggio del Vescovo Tisi: “Covid ci dimostra che tutti siamo alunni e insegnanti e abbiamo da imparare dagli altri”

Lunedì 14 settembre al via la scuola della ripartenza in Trentino per i 70.162 studenti. L’arcivescovo di Trento Lauro Tisi si rivolge in un videomessaggio a ragazzi e personale scolastico alla vigilia del ritorno in classe, dopo la prolungata assenza a causa della pandemia

Trento – L’arcivescovo di Trento Lauro Tisi si rivolge in un videomessaggio a ragazzi e personale scolastico alla vigilia del ritorno in classe, dopo la prolungata assenza a causa della pandemia.

“Finalmente – sottolinea monsignor Tisi in modo accorato e parlando in prima persona – abbiamo la gioia di vederci concretamente, guardandoci negli occhi e non più soltanto a video”. “Sarà un anno particolare quello che andremo a vivere.

Dovremo camminare con la presenza del Covid, ma lo possiamo fare – aggiunge don Lauro – con serenità, perché in questi mesi abbiamo scoperto che ognuno è una grande risorsa per l’altro e abbiamo anche imparato che nessuno è solo insegnante o solo alunno: tutti siamo a un tempo alunni e insegnanti. Tutti – conclude l’Arcivescovo – abbiamo qualcosa da imparare dagli altri e tutti abbiamo qualche cosa da insegnare agli altri. Buon anno e buon cammino!”.

In breve

Anziani in pellegrinaggio nella mattinata di domani, sabato 12 settembre, alla Comparsa di Montagnaga di Piné. Il tradizionale appuntamento settembrino al santuario mariano, che solitamente radunava un migliaio di persone da tutto il Trentino, quest’anno si svolgerà con numeri ridotti a causa dell’emergenza sanitaria. L’invito, infatti, è rivolto solo ad una rappresentanza dei gruppi parrocchiali, dei Circoli Provinciali e di Fap Acli. Il pellegrinaggio prevede la preghiera del Rosario, la S. Messa presieduta dall’arcivescovo Lauro con inizio alle ore 10.00, e il saluto da parte dei responsabili dei gruppi rappresentati.

La celebrazione presieduta dal monsignor Tisi si potrà seguire in diretta Tv (Telepace Trento canale 601) e in streaming sui portali web della Diocesi e di Vita Trentina. Al termine della celebrazione sarà presentata anche l’ultima pubblicazione di don Piero Rattin, biblista e rettore del santuario, dal titolo “Beata solitudine, ospite insopportabile”, edita da Vita Trentina.

Nel pomeriggio alle ore 15.00, in Cattedrale, è in programma l’ordinazione di due nuovi preti, Devis Bamhakl e Gianluca Leone. Imporrà loro le mani l’arcivescovo Lauro Tisi, insieme all’emerito Luigi Bressan. Anche in questo caso diretta Tv su Telepace Trento e sui portali web diocesani.