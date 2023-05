Scontro tra moto e furgone a Resia: morto un 27enne. Centauro ferito anche a Dimaro

Due gravi incidenti in moto in poche ore in Trentino Alto Adige

Bolzano/Trento – Un motociclista di 27 anni, residente a Sluderno, è morto in seguito a un incidente stradale tra Resia e Belpiano, in Alto Adige. L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 11. Dalle prime ricostruzioni, la moto si è scontrata con un furgone. Sul posto sono intervenuti gli operatori di soccorso della Croce Bianca, l’Eliambulanza Pelikan 3, i vigili del fuoco e i carabinieri, a cui sono affidati i rilievi. Sempe in Alto Adige, scontro tra auto e camion in Val d’Ega, un uomo in ospedale. L’incidente è avvenuto poco prima delle 7, chiusa la Ss241

Altro incidente autonomo in moto anche a Dimaro in Trentino. Il centauro è stato soccorso – dopo una caduta che non ha coinvolto altri mezzi – e trasportato in codice giallo al Santa Chiara di Trento.