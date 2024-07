Scontro tra due auto mercoledì mattina a Mezzano: tre feriti non gravi e traffico deviato

Incidente verso le 12.20 di mercoledì

Mezzano (Trento) – Vigili del fuoco di Mezzano, sanitari del 118 e agenti della Polizia locale, mobilitati mercoledì in tarda mattinata per un incidente in località ‘Sorive’ a Mezzano, nel Primiero. Nello scontro fra i due mezzi – condotti da un giovane della zona e un turista -, sono rimaste ferite lievemente tre persone. La Centrale di Trentino emergenza segnala un pensionato di 81 anni e una signora di 85, trasferiti al pronto soccorso di Feltre. Ferie meno lievi per un 18enne del posto. Dinamica in corso di accertamento da parte della Polizia. Traffico deviato sulla panoramica di Molaren.

Sempre mercoledì in tarda mattinata, informa Trentino Emergenza – verso le 12.45 – a Mezzano è stato soccorso in ambulanza anche un 60enne per lesioni traumatiche, trasferito in codice rosso a Feltre.

