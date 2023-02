Scontro auto moto venerdì pomeriggio in centro a Siror: ferito un 17enne

Intervento dei sanitari con il supporto dell’elicottero e dei vigili del fuoco di Primiero, nel pomeriggio di venerdì poco prima delle 14, in centro a Siror

Notizia in aggiornamento

Siror (Trento) – Un’auto e una moto 125, condotta da un giovane di 17 anni della zona, si sono scontrate venerdì pomeriggio, poco prima delle 14 in centro a Siror, nel Primiero. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’albergo Siror.

Per cause in corso di accertamento, da parte dei carabinieri di Canal San Bovo – intervenuti sul posto con i vigili del fuoco di Primiero – i due mezzi si sono urtati nei pressi di un incrocio stradale. Illeso l’automoblista della zona, mentre il giovane – in seguito all’impatto – è caduto a terra violentemente, riportando vari traumi, ma non sarebbe grave. Il giovane, è stato quindi soccorso dall’equipe medica del 118 e trasferito in pronto soccorso, per le cure del caso. Spetterà ai Carabinieri, ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.