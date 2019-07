Scontro Moto – Ape a Siror: un ferito. Elisoccorso sull’Alpe Tognola per caduta in bici

Print This Post

Venerdì impegnativo per i sanitari del 118 in tutto il Trentino

Siror (Trento) – Sanitari del 118, Vigili del fuoco e Polizia di Primiero in azione venerdì mattina alle 9 per un incidente, nei pressi del ponte di Siror, dove un tre ruote ape si è scontrato con una moto.

Secondo le prime informazioni, il tre ruote usciva da una strada laterale, quando si è schiantato con la moto che proveniva a bassa velocità da Fiera di Primiero.

In seguito all’impatto, l’ape si è capovolto e il conducente – un anziano del posto di 80 anni – ha riportato varie contusioni non gravi. E’ stato trasferito in ambulanza all’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre.

Grande spavento ma nessuna conseguenza invece per il motociclista coinvolto nell’incidente. La dinamica è al vaglio della Polizia locale di Primiero.

Elisoccorso sull’Alpe Tognola

Poco dopo l’incidente di Siror, alle 10.30 sanitari ancora in azione sull’Alpe Tognola per soccorrere un cliclista, caduto a circa 1800 metri di quota, lungo la pista.

Sul posto è intervenuto l’elicottero che ha sbarcato l’equipe medica per prestare i primi soccorsi. Successivamente il ciclista è stato trasferito al Santa Chiara di Trento.