Scontro frontale tra auto in Trentino: perde la vita Tiziano Frasnelli

Incidente sulla statale 43, nel Comune di Mollaro. Coinvolti quattro mezzi con quattro feriti. Deceduto il 63enne, Tiziano Frasnelli

Trento – Il 63enne, Tiziano Frasnelli, è deceduto in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla statale 43 della valle di Non, nel Comune di Mollaro (Trentino). L’auto guidata dall’uomo ha sbandato per ragioni ancora da definire – forse per un possibile malore -, occupando la corsia di marcia opposta e scontrandosi frontalmente con tre auto che stavano percorrendo la strada in direzione nord.

L’uomo è morto nello scontro frontale, mentre altre due auto sono rimaste coinvolte nell’incidente. Quattro feriti sono stati portati all’ospedale Santa Chiara di Trento con due elicotteri. Si tratta di due donne di 56 e 62 anni e due uomini di 52 e 74 anni. I carabinieri di Cles e di Andalo stanno ricostruendo la dinamica. Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli operatori di Trentino emergenza, con due elicotteri, i vigili del fuoco della zona e i carabinieri della stazione di Andalo con i militari del nucleo radiomobile, a cui sono affidati i rilievi.

