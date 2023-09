Scontro frontale in Val Venosta, motociclista perde la vita

Il tragico incidente è avvenuto nei pressi di Sluderno

Bolzano – Un motociclista ha perso la vita in un tragico incidente nei pressi di Sluderno in Val Venosta. L’incidente si è verificato giovedì. La moto si è scontrata frontalmente con una macchina che proveniva in senso opposto.

Per il motociclista non c’è stato più nulla da fare, mentre un’altra persona sarebbe stata ferita in modo non grave. Sono intervenute due ambulanze di soccorso e il medico d’urgenza. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno aperto indagini sulla dinamica dell’incidente.

In breve

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Borgo hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal giudice di Trento su richiesta degli stessi militari per l’aggravamento della misura cautelare precedentemente disposta dell’obbligo di firma. I fatti – sottolinea una nota dell’Arma – risalgono alla fine del mese di agosto quando il cittadino di origini straniere aveva aggredito un carabiniere all’esterno di un centro commerciale ed era stato per questo motivo arrestato, successivamente scarcerato con obbligo di firma due volte al giorno presso la stazione dei carabinieri di Borgo Valsugana ma non contento di ciò aveva continuato a danneggiare il giorno successivo, in giro per il comune di Borgo, urlando, e tentando di aggredire persino un operatore socio sanitario nel pronto soccorso dell’ospedale Borgo Valsugana. I carabinieri, nuovamente intervenuti, lo hanno denunciato richiedendo come previsto dalle norme l’aggravamento della misura cautelare precedentemente adottata.