Scontro auto motorino in Tesino: 15enne ricoverato in rianimazione

Il ragazzo è in prognosi riservata ed è in pericolo

Trento – Una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana è intervenuta nel pomeriggio di martedì, poco dopo le 14, per un incidente stradale che si è verificato a Pieve Tesino. Per cause da accertare, un’auto ha urtato una moto nei pressi di una rotatoria ed il motocilista 15enne alla guida è stato sbalzato a terra, perdendo inizialmente i sensi. Sul posto anche i vigli del fuoco volontari ed il personale sanitario, che ha trasportato il 15enne al Santa Chiara di Trento in codice rosso. Il giovane è attualmente in prognosi riservata ed è in pericolo.

In breve

Un escursionista tedesco di 21 anni è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento per i probabili politraumi riportati, dopo essere scivolato per una cinquantina di metri sotto la cima del monte Casale. Il ragazzo si trovava nelle vicinanze della croce di vetta, a monte del rifugio Don Zio Pisoni quando, probabilmente sporgendosi, ha perso l’equilibrio ed è ruzzolato lungo il ripido pendio sottostante di rocce e prato, fermandosi fortunatamente sull’orlo di un dirupo.