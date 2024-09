Scontro auto bici: 12enne muore a Campo di Trens. Bus contro auto a passo Gardena

A Campo di Trens, martedì in mattinata verso le ore 10 si è verificato un tragico incidente mortale: nulla da fare per il ragazzino, Oliver Saxl che è deceduto per le gravi ferite

Bolzano – Un ragazzino di 12 anni in bici, Oliver Saxl, si è scontrato con una macchina. Il ciclista è morto a seguito delle gravi ferite riportate nell’incidente. Sono intervenuti l’ambulanza con un medico d’urgenza, i vigili del fuoco e l’assistenza spirituale.La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri. Il ragazzino in sella alla bici stava percorrendo la strada verso il campo sportivo e non avrebbe visto una macchina arrivare da Stilves, una Seat Alhambra guidata da una donna di Vipiteno. Lutto nella piccola comunità del giovane.

Bus contro auto a passo Gardena

Per un probabile un guasto ai freni, un bus di linea che viaggiava (fortunatamente vuoto) in discesa ha perso il controllo e si è schiantato contro le auto provocando un tamponamento a catena. L’incidente, verso le 10.30, sulla strada del Passo Gardena, nei pressi dell’incrocio per Plan de Gralba. Grande spavento, ma fortunatamente è rimasta ferita una sola persona. Sul posto i vigili del fuoco di Selva e la Croce Bianca.