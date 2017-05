“Sconnessi”, Ciak si gira a Primiero San Martino di Castrozza e nel Vanoi, il regista Marazziti: “Ci venivo in vacanza, posto magico” (VIDEO)

Connect on Linked in

Martedì la visita sul set e la conferenza di presentazione a Primiero. Il film uscirà il prossimo inverno in almeno 200 sale. Il regista del film racconta come ha conosciuto San Martino di Castrozza: “Un posto magico”

di Liliana Cerqueni

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Ciak si gira nel Primiero Vanoi. Ha preso il via ufficiale in questi giorni, la lavorazione del film ‘Sconnessi’, prodotto dalla Camaleo, con la regia di Christian Marazziti.

Palazzo delle Miniere (nella foto) a Primiero San Martino di Castrozza ha accolto e fatto da cornice alla presentazione del set al pubblico e alla stampa, alla presenza del regista e del cast al completo, con la produttrice Gabria Cipullo, i rappresentanti dell’Amministrazione locale e provinciale, la presidente e il direttore dell’Apt e Giampaolo Pedrotti, presidente di Trentino Film Commission che sostiene e compartecipa alla produzione.

Primiero Vanoi al cinema

E’ toccato a Giampaolo Pedrotti ricordare l’importanza dell’attività di Trentino Film Commission, nata nel 2011, che vanta al suo attivo già 125 produzioni sostenute, con soddisfazioni e ricadute occupazionali di tutto rispetto. La scelta della location nelle Valli di Primiero e Vanoi, sottolinea ancora una volta la vocazione delle località, ad ospitare eventi di questo tipo per la straordinaria bellezza del paesaggio, per le strutture disponibili e per l’accoglienza dei residenti.

Fresi: “Una Valle genuina”

Lo conferma anche l’attore e musicista Stefano Fresi, uno dei protagonisti, quando racconta di come sia rimasto piacevolmente stupito della cassiera di un esercizio pubblico che saluta cordialmente, chiamando per nome uno ad uno, i clienti. Una modalità comunicativa interpersonale rimasta intatta, a differenza di quello che nel copione del film ‘Sconnessi’ diventa incomunicabilità e interruzione dei rapporti veri per lasciare sempre più spazio ai contatti virtuali. Questo aspetto genuino nella dimensione della valle, afferma l’attore, gli ricorda le origini materne in Valsugana e quindi un territorio di montagna che gli è familiare.

Gorietti: “Bellezza e tranquillità”

La stessa sensazione piacevole che ha provato la giovane attrice Giulia Elettra Gorietti, in occasione del primo approccio con la valle: bellezza, tranquillità, pulizia, ritmi pacati, ecco il contatto con un territorio che non conosceva e che si dichiara felice di conoscere.

Produzione ‘green’

Questi concetti trovano pieno riscontro nello spirito della Camaleo Produzioni Cinematografiche che ha sottoscritto e si avvale del protocollo di sostenibilità T-Green Film, sviluppato da Trentino Film Commission, che intende rispettare per le cinque settimane di riprese previste, in piena condivisione con tutta la troupe.

Un modus operandi che tiene conto di aspetti importanti come il risparmio energetico, trasporti, ristorazione, utilizzo di materiali, rifiuti e incentivazione alle buone pratiche. La presenza del set sul territorio significa per tutti un incoraggiamento alla crescita economica e culturale, una promozione di immagine all’esterno ma anche un’occasione di riconoscimento e consapevolezza del grande potenziale locale pronto a generare qualità a tutti i livelli.

Tutti i dettagli sul film

La trama del film

‘SConnessi’, che verrà girato gran parte in allestimenti interni, è una commedia brillante pronta a divertire e anche a far riflettere in modo critico su un vuoto sociale del momento: l’impoverimento delle relazioni, il distacco emotivo dal reale attraverso l’uso indiscriminato delle tecnologie a scapito dei sentimenti veri.

Buon lavoro e benvenuti a Primiero San Martino di Castrozza e Vanoi, quindi, a Gabria Cipullo e Christian Marazziti, con Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Carolina Crescentini, Stefano Fresi, Antonia Liskova, Eugenio Franceschini, Giulia Elettra Gorietti, Lorenzo Zurzolo, Benedetta Porcaroli, Maurizio Mattioli e tutti coloro che contribuiranno alla realizzazione del film, da dicembre al cinema.

Il regista Marazziti: “Venivo a San Martino di Castrozza fin da bambino”

“SConnessi”: è il film, diretto da Christian Marazziti, prodotto da Camaleo con il sostegno di Trentino Film Commission. Nel cast, fra gli altri, Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Carolina Crescentini, Stefano Fresi e Antonia Liskova.

T-Green Film

Camaleo è un’azienda da anni attenta alle esigenze ambientali e di sostenibilità. Da diversi anni ha ottenuto la certificazione ISO 9001 e 20121 relativa alla organizzazione di eventi; in questa occasione intende avvalersi appunto del protocollo di sostenibilità T-Green Film, sviluppato da Trentino Film Commission in collaborazione con APPA e TIS engineering. A tal fine ha realizzato un piano di sostenibilità trasmesso e condiviso con ciascun membro della troupe, che intende descrivere le scelte che saranno adottate dalla Produzione in relazione alla sostenibilità ambientale dell’attività di produzione cinematografica, nell’ambito del periodo di lavorazione da svolgersi all’interno della Provincia autonoma di Trento.

Location

La scelta dei luoghi è stata suggerita a Camaleo dalla produzione di uno speciale televisivo che aveva apprezzato la bellezza degli scenari di Primiero – San Martino di Castrozza e la professionalità dello staff dei collaboratori di ApT. Proprio grazie alla disponibilità e creatività dimostrata nel corso dei numerosi sopralluoghi, è stato possibile dare risposta logistica a tutte le esigenze della produzione, permettendo al Primiero e al Vanoi di diventare set del film, superando così la concorrenza di altre note località montane. Per ApT questa è un’occasione di promozione dell’intero territorio, le cui ricadute saranno incrementate grazie anche ad azioni di co-marketing in via di definizione, che verranno messe in campo soprattutto per il lancio della stagione invernale, in corrispondenza della distribuzione del film.

Sinossi

Ettore vuole riunire tutta la famiglia per il compleanno nel suo chalet in montagna. Lo scopo è quello di ricompattare la sua famiglia allargata e appianare la tensione tra i figli e la seconda moglie, ma ha anche un secondo obbiettivo, raccogliere materiale sufficiente per scrivere un libro che ha come tema “la famiglia ai tempi di internet”, e dimostrare che senza la connessione i rapporti migliorano. Il suo editore gli sta alle costole e Ettore è disposto a tutto pur di trovare una storia da pubblicare. All’improvviso la casa di montagna si ritrova isolata, il wifi svanisce e il telefono smette di funzionare. Il panico inizialmente aumenta le distanze, ma uno alla volta ogni membro della famiglia sperimenterà gli aspetti positivi del vivere senza la comunicazione digitale, riscoprendo le emozioni e le sensazioni “vere” che solo la vita reale può darti.

“SConnessi”

con: Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Carolina Crescentini, Stefano Fresi, Antonia Liskova, Eugenio Franceschini, Giulia Elettra Gorietti, Lorenzo Zurzolo, Benedetta Porcaroli, Maurizio Mattioli

regista: Christian Marazziti

direttore della fotografia: Maurizio Calvesi

fonico di presa diretta: Carlo Missidenti

architetto scenografo: Simone Micheli

montaggio: Luciana Pandolfelli