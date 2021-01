Sciopero nazionale ‘Cobas’ il 29 gennaio: a rischio treni, aerei, scuola, sanità ed alcuni enti

È stato indetto dalle sigle SI Cobas e Slai Cobas per tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi uno sciopero generale, da mezzanotte alle 21.00 di venerdì 29 gennaio 2021

NordEst –Si prevedono disagi, fra gli altri, per scuole, sanità, trasporti ferroviari e uffici pubblici. In ogni settore lo sciopero avrà articolazioni differenti da settore a settore e saranno garantiti i servizi minimi essenziali e le fasce di garanzia. Sciopero che dovrebbe avere comunque un impatto relativo, per il coinvolgimento dei soli sindacati autonomi S.I. COBAS (Sindacato Intercategoriale Cobas) e SLAI COBAS per il sindacato di classe. Una scelta di attuare uno sciopero generale in piena emergenza Covid che naturalmente sta suscitando numerose polemiche.

I motivi della protesta

Fra le rivendicazioni oltre alla richiesta di rinnovare i Contratti nazionali di lavoro scaduti, il blocco dei licenziamenti di massa anche l’introduzione di “una patrimoniale del 10% sul 10% della popolazione più ricca”.

Oltre allo sciopero, sono previste delle mobilitazioni di piazza: a Roma venerdì due iniziative in via di organizzazione per i settori scuola (probabile presidio sotto il Ministero in Viale Trastevere: prevista la partecipazione di vari collettivi degli studenti) e logistica; a Milano sabato 30 una manifestazione statica in Piazza Duomo.

Treni garantiti

Lo sciopero riguarderà infatti anche il Gruppo Ferrovie dello Stato (ad eccezione di Trenitalia Emilia Romagna) e Italo. Per quella data saranno garantiti solo i servizi minimi essenziali. Per quanto riguarda dunque i treni i pendolari potranno contare sulle fasce di garanzia. Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza. L’agitazione sindacale potrebbe comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Saranno garantiti i servizi essenziali dei treni regionali nelle fasce orarie 6-9 e 18-21.

Voli a rischio

Problemi anche per quanto riguarda i voli. Il personale Enav di Alitalia parteciperà infatti allo sciopero dalle 13 alle 17 del 29 gennaio, con alcuni voli che sono stati già cancellati. La lista completa è disponibile sul sito Alitalia.