Sciopero nazionale ‘Cobas’ il 29 gennaio: a rischio treni, aerei, scuola, sanità ed alcuni enti pubblici

È stato indetto dalle sigle SI Cobas e Slai Cobas per tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi uno sciopero generale, da mezzanotte alle 21.00 di venerdì 29 gennaio 2021

NordEst – Si fermeranno anche treni e aerei, in adesione allo sciopero generale. Lo sciopero riguarderà infatti anche il Gruppo Ferrovie dello Stato (ad eccezione di Trenitalia Emilia Romagna) e Italo. Per quella data saranno garantiti solo i servizi minimi essenziali. Per quanto riguarda dunque i treni i pendolari potranno contare sulle fasce di garanzia.

Problemi anche per quanto riguarda i voli. Il personale Enav di Alitalia parteciperà infatti allo sciopero dalle 13 alle 17 del 29 gennaio, con alcuni voli che sono stati già cancellati. La lista completa è disponibile sul sito Alitalia.

Saranno garantiti i servizi essenziali dei treni regionali nelle fasce orarie 6-9 e 18-21. Lo comunica l’Unità di missione strategica Mobilità, alla luce dello sciopero nazionale del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza. L’agitazione sindacale potrebbe comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.