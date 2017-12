“Sciare è facile, sicuro e divertente” a passo Rolle: sabato 16 dicembre skipass a prezzo scontato

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

“Free Ski Day”, è una giornata proposta dalle Scuole di Sci Trentine aderenti all’iniziativa, in collaborazione con la Ski Area San Martino – Passo Rolle ed alcuni noleggiatori

Passo Rolle (Trento) – Sulle piste di Passo Rolle, sabato 16 dicembre, sarà disponibile per tutti uno speciale skipass ad un prezzo agevolato di soli 10 euro, per trascorrere una giornata speciale in una delle località più suggestive dell’intero arco alpino.

Durante questa speciale giornata i maestri delle due Scuole che aderiscono saranno a disposizione per lezioni collettive completamente gratuite della durata di 2 ore dedicate a bambini e adulti, nelle discipline di Sci Alpino, Sci da Fondo e Snowboard.

Un’occasione unica per tutta la famiglia per acquisire le prime nozioni sciistiche o per perfezionare la propria tecnica, avvicinandosi al mondo della neve, allo sport ed alle magnifiche località del Trentino.