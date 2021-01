Scialpinista fassano molto esperto disperso sul Pordoi: elisoccorso mobilitato in quota ma il vento rallenta ricerche

Posted on

Intervento impegnativo per i Vigili del fuoco di Canal San Bovo e Imèr, giunti sul posto a piedi alle 5.30 di martedì mattina per un rogo in zona ‘Rore basso’, poco sopra il paese di Canale. In mattinata incendio anche in Valsugana Canal San Bovo (Trento) – L’allarme è scattato verso le 5.30 di martedì […]