Scialpinista di Primiero soccorsa dal Suem in Val di Gares. Elicottero anche al Fradusta

Verso le 10.20 di giovedì 21 marzo, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato in direzione della Val di Gares per prestare le prime cure ad una scialpinista di Primiero

Agordo/Primiero – La donna, non era più in grado di proseguire autonomamente in seguito ad un trauma non grave, riportato durante una uscita sulla neve. Si tratta di una scialpinista 67enne residente nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza (Tn), che si trovava con altre persone all’inizio del sentiero numero 776, tra Maucol e Campo Boaro, ha riportato la sospetta distorsione di un ginocchio.

Sbarcati in hovering a circa 2.300 metri di quota, équipe medica e tecnico di elisoccorso hanno prestato i primi soccorsi alla donna, che è poi stata recuperata con un verricello di 20 metri e trasportata all’ospedale di Agordo.

Elisoccorso trentino in zona Fradusta

L’elisoccorso trentino è intervenuto mercoledì pomeriggio in zona ghiacciaio Fradusta, sulle Pale, per una persona in difficoltà. E’ stata recuperata e trasferita al Santa Chiara di Trento per le cure del caso, mentre il compagno di escursione è stato sbarcato a San Martino di Castrozza.