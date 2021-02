Successo azzurro prima dei mondiali, quinto Innerhofer

Bolzano – Trionfo di Dominik Paris che vince la discesa di cdm di Garmisch, l’ultima prima dei Mondiali di Cortina. Per l’azzurro, che in 1.33.981 ha preceduto lo svizzero Beat Feuz (1.34.18) e l’austriaco Matthias Mayer (1.34.21), è la 19/a vittoria in carriera ed il 39/o podio.

Per l’Italia buon 5/o posto di Christof Innerhofer, ultimo e sinora unico azzurro ad aver vinto la discesa di Garmisch nel 2013. La gara è’ stata anche lungamente interrotta per la spettacolare caduta dopo l’ultimo salto del tedesco Josef Ferstl che ha sfondato parecchi metri di rete di protezione ma senza riportare conseguenze.