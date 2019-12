Sci, Paris concede il bis nella discesa libera di Bormio

L’azzurro vola anche in testa alla Coppa del Mondo

NordEst – Altra epica vittoria dell’azzurro Dominik Paris nella discesa sulla pista Stelvio di Bormio. Dopo il successo di ieri, Domme si e’imposto nuovamente in 1.55.37. E’ la sua quarta doppietta, con due vittorie consecutive in due giorni, della sua carriera.

Ed e’ la seconda a Bormio dopo quella dello scorso anno. Con questa vittoria Paris e’ anche passato in testa alla classifica generale di coppa del mondo in 449 punti. Dietro di lui a sorpresa lo sconosciuto svizzero Urs Kryenbuehl con un ritardo di soli 8 centesimi grazie alle migliorate condizionati meteo. Terzo l’altro svizzero Beat Feuz con un ritardo di 26 centesimi.

Grazie ai 100 punti ottenuti nella discesa-bis di Bormio, il carabiniere della Val d’Ultimo ha conquistato la vetta della classifica assoluta di Coppa del mondo a quota 449 punti, con 55 lunghezze di vantaggio sul norvegese Alexander Aamodt Kilde a sua volta seguito dal connazionale Henrik Kristoffersen fermo a 379 e distante 70 punti da ‘Domme’. Suo anche il primo posto nella classifica di specialità davanti allo svizzero Beat Feuz, quattro punti indietro, e oggi terzo con un distacco di 26 centesimi.

Giornata positiva anche per gli altri con Mattia Casse che è riuscito a rientrare tra i migliori venti: il 29enne delle Fiamme Oro ha chiuso in 20esima posizione attardato di 2″48. Punti importanti anche per Matteo Marsaglia, 24esimo, ed Emanuele Buzzi, 29esimo a referto. Peter Fill è di un soffio fuori dalla zona punti così come Florian Schieder piazzatosi aò 35esimo posto a 3″60. Il programma proseguirà nella giornata di domenica con una combinata alpina prevista a partire dalle ore 11.

Ordine d’arrivo DH maschile Bormio (Ita):

1. PARIS Dominik ITA 1:55.37

2. KRYENBUEHL Urs SUI +0.08

3. FEUZ Beat SUI +0.26

4. KILDE Aleksander Aamodt NOR +0.73

5. MAYER Matthias AUT +0.84

6. HINTERMANN Niels SUI +0.88

7. CLAREY Johan FRA +1.09

8. THEAUX Adrien FRA +1.40

9. MUZATON Maxence FRA +1.53

10. KRIECHMAYR Vincent AUT +1.61

20. CASSE Mattia ITA +2.48

24. MARSAGLIA Matteo ITA +2.76

29. BUZZI Emanuele ITA +3.16



31. FILL Peter ITA +3.41

35. SCHIEDER Florian ITA +3.60



CAZZANIGA Davide ITA non ha terminato la gara

BATTILANI Henri ITA non ha preso parte alla gara