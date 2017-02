Sci Nordico, al via i mondiali di Lahti 2017: grandi aspettative da Pellegrino. Primiero tifa Debertolis e Salvadori (VIDEO)

Connect on Linked in

C’è grande attesa per i mondiali di sci nordico di Lahti, al via dal 23 febbraio. 15 i convocati da Pertile, tra loro i due primierotti Ilaria Debertolis e Giandomenico Salvadori

Lahti – Sono cinque invece gli azzurri che prenderanno parte alla sprint a tecnica libera che giovedì 23 febbraio apre i Mondiali di Lahti (qualificazioni ore 14 italiane, eliminazione diretta a partire dalle ore 16.30 con diretta tv su Raisport ed Eurosport).

In campo maschile gareggeranno Federico Pellegrino e Simone Urbani, fra le donne Ilaria Debertolis, Gaia Vuerich e Greta Laurent.

Ascolta le interviste

Primiero tifa Debertolis e Salvadori



di Claudio Zanetel (US Primiero)

Ilaria Debertolis ormai alla sua terza partecipazione ad un campionato del mondo, oltre alle Olimpiadi di Sochi2014 in Russia, mentre Giandomenico Salvadori è al suo debutto in una rassegna iridata. Due ragazzi partiti dal Primiero, dalle piste del Centro Fondo di Passo Cereda dove hanno mosso i primi passi e macinato tanti chilometri. Ilaria una ragazza che già nelle categorie minori si metteva in luce per grinta e buoni piazzamenti gradualmente migliorati col passare degli anni ed esplosa quest’anno entrando più volte nelle prime 15 di coppa del mondo e occupando attualmente la 21° posizione in classifica generale di Coppa del Mondo. Nata nel mondo dello sci nordico, essendo figlia di Paolo Debertolis allenatore guida da molto tempodella sezione Sci Nordico dell’Unione Sportiva Primiero nonchè già capo allenatore del Comitato Trentino Fisi, di cui fa ancora parte.

Sotto la sua guida si è guadagnata l’entrata nelle squadre nazionali giovanili e poi nel gruppo sportivo della Polizia di stato, dove seguita da un altro primerotto, l’ex atleta sempre dell’US Primiero e poi Polizia, Gianantonio Zanetel. Ilaria ha trasformato così la passione sportiva in lavoro per la vita cominciando ha raccogliere i frutti in giro per il mondo.

Anche Giandomenico Salvadori ha iniziato da piccolo muovendo i primi passi naturalmente a Passo Cereda nelle fila della società locale, molta grinta ma minuto fisicamente ha trascorso gli anni nelle categorie giovanili senza grandi sussulti crescendo lentamente ma divertendosi e non mollando mai, caratteristica che lo contraddistingue ancora oggi. Verso i 17 anni ha cominciato a mettersi in luce conquistando piazzamenti da podio nelle gare nazionali fino ad entrare nella squadra nazionale juniores ha suon di risultati, conquistando piazzamenti fra i primi 10 ai Campionati Mondiali Juniores e under23, arrivando poi nella squadra assoluta con un posto fisso in Coppa del Mondo da due stagioni. Anche lui ha trasformato questa passione sportiva in un lavoro entrando nel gruppo sportivo della Guardia di Finanza all’ultimo anno da juniores, aggiungendo un’altro numero ai tantissimi primierotti usciti dall’US Primiero Sci Nordico ed entrati in gruppi sportivi militari nei 50 anni di vita del nostro sodalizio.

Il 23 febbraio iniziano i Campionati Mondiali di Lahti con la sprint in tecnica libera , dove Federico Pellegrino cercherà risultati importanti alla presenza della nostra Ilaria. Si scoprirà poi strada facendo, quali saranno i prossimi impegni per lei e per Giandomenico. Intanto l’intera valle si unisce virtualmente ai due atleti ai mondiali di sci nordico con un originale striscione, posizionato ad Imèr alle porte della comunità.

Tutti i convocati ai mondiali

Ecco tutti i convocati dal direttore sportivo Sandro Pertile ai Mondiali di Lahti, al via dal 23 febbraio. Per le convocazioni sono stati utilizzati i criteri già resi pubblici ad inizio stagione, e, per alcuni nominativi, è stato utilizzato il criterio della scelta tecnica.I convocati sono 15, 8 donne e 7 uomini. Ecco i nominativi dei convocati:

Femmine (8)

1. Ilaria Debertolis

2. Elisa Brocard

3. Lucia Scardoni

4. Virginia De Martin Topranin

5. Gaia Vuerich

6. Greta Laurent

7. Caterina Ganz

8. Sara Pellegrini

Maschi (7)

1. Dietmar Noeckler

2. Francesco De Fabiani

3. Federico Pellegrino

4. Giandomenico Salvadori

5. Sebastiano Pellegrin

6. Simone Urbani

7. Sergio Rigoni

Il Programma completo dei mondiali 2017