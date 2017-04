Sci, Carabinieri in pista: aumentano infortuni per scontri

Nella stagione 2016-2017 2.325 interventi dei Carabinieri sulle piste

NordEst – Nella stagione sciistica 2016-2017, negli 11 comprensori turistici del Trentino i carabinieri hanno compiuto 2.325 interventi di soccorso. In aumento (+20%) gli infortuni in pista (294) dovuti a scontri tra sciatori. Il maggior numero di soccorsi di questo tipo (761) è stato effettuato dai carabinieri di Madonna di Campiglio sul comprensorio Spinale e Grostè.

Una trentina le contravvenzioni elevate per sci fuoripista e per eccesso di velocità; una ventina le contravvenzioni elevate agli impiantisti per segnalazioni carenti, sbagliate o del tutto assenti; una ventina le contravvenzioni penali per ubriachezza manifesta sugli sci, dopo la pausa per il pranzo, periodo in cui si registra il picco massimo statistico di interventi per infortuni in pista.

I carabinieri hanno poi accertato 20 casi di furto di attrezzature sciistiche denunciati ai carabinieri sciatori. Tre le denunce per esercizio abusivo della professione di maestro di sci.