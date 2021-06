Sci alpino, Comitato trentino al lavoro con una squadra di 15 atleti

Dopo l’ufficializzazione dei rinnovati quadri tecnici la Commissione Alpino ha formato la nuova squadra del Comitato Trentino che ha subito iniziato l’attività in ghiacciaio agli ordini del direttore sportivo Matteo Guadagnini e degli allenatori del team maschile Enrico Vicenzi e Davide Marchetti, nonché Rudj Redolfi che segue invece la squadra femminile

Trento – Una squadra in parte rinnovata, come sempre accade visto che quando si parla di giovani inevitabilmente ci sono passaggi di categoria e, per i più bravi, addirittura in nazionale. Complessivamente sono dunque 15 i ragazzi che vestiranno la tuta del Comitato Trentino e saranno partecipi del Progetto Trentino Azzurro, dei quali 10 maschi e 5 donne.

Entrando nel dettaglio, grazie alla preziosa collaborazione con i gruppi sportivi militari gli atleti più esperti si alleneranno per gran parte della stagione con loro, mentre alle gare del Gran Premio Italia verranno condivisi con il team di Comitato organizzazione e trasferte. Si tratta di Davide Seppi e Giorgia Felicetti che faranno attività con le Fiamme Gialle.

Nella squadra maschile sono stati confermati: il vicentino Francesco Santacroce del Val di Fiemme Ski Team, il fassano di San Giovanni Fabian Cincelli, il campigliano Gian Marco Paci, il fiemmese di Ziano Thomas Mattioli (lo scorso anno nel gruppo osservati), il veronese Matteo Vignola e il roveretano Tommaso Speri, entrambi dello Sci club Città di Rovereto. Le tre new entry sono invece rappresentate dai due roveretani Amedeo Malossini del Falconeri Ski Team e Alessio Zampini del Wonder Ski, quindi dal fiemmese di Ziano Sebastiano Zorzi delle Fiamme Gialle.

In campo femminile le due conferme sono rappresentate dalla: predazzana Giorgia Felicetti e dalla roveretana Matilde Vianello, mentre entrano nel team di Comitato la fassana di Mazzin Sofia Vadagnini delle Fiamme Oro, la solandra di Mezzana Desiree Baitella del Campiglio Ski Team e la vicentina dell’Alpe Cimbra Ski Team Martina Ronchi.

Di questi 15 atleti alcuni sono in fase di recupero da infortunio e stanno iniziando un lavoro di preparazione in modalità soft. In particolare Gian Marco Paci, Matilde Vianello e Desiree Baitella.

È stato previsto pure un gruppo osservati per le discipline veloci formato dal clesiano Luca Claus, dal solandro Tommaso Zanella e dal piacentino Edoardo D’Amico, quindi un gruppo allievi che coinvolge in ottica futura due giovani interessanti come la modenese Ludovica Righi e la vicentina Marta Giaretta.

Nell’ottica di dare una chance a tutti gli atleti, seppure al primo anno da senior, è stato inserito nella squadra di Comitato anche il noneso Martino Rizzi, miglior under 21 fuori nazionale in Italia nell’ultima stagione.

Ecco nel dettaglio la composizione delle due squadre del Comitato Trentino del settore sci alpino, che da qualche giorno hanno iniziato l’attività di preparazione in vista della prossima stagione:

Squadra Maschile

Francesco Santacroce (2001) Val di Fiemme Ski Team; Davide Seppi (2002) Gs Fiamme Gialle; Fabian Cincelli (2002) Ski Team Fassa; Thomas Mattioli (2003) Val di Fiemme Ski Team; Gian Marco Paci (2003) Gs Fiamme Oro; Matteo Vignola (2003) Sc Città di Rovereto; Tommaso Speri (2004) Sc Città di Rovereto; Amedeo Malossini (2005) Falconeri Ski Team; Sebastiano Zorzi (2005) Gs Fiamme Gialle; Alessio Zampini (2005) Wonder Ski.

Squadra Femminile

Giorgia Felicetti (2001) Gs Fiamme Gialle; Sofia Vadagnini (2003) Gs Fiamme Oro; Matilde Vianello (2003) Sc Città di Rovereto; Desiree Baitella (2003) Campiglio Ski Team; Martina Ronchi (2003) Alpe Cimbra Ski Team.

Gruppo Osservati

Discipline Veloci: Luca Claus (2002) Sc Anaune; Edoardo D’Amico (2002) Campiglio Ski Team; Tommaso Zanella (2002) Sporting Campiglio.

Gruppo Allievi: Ludovica Righi (2006) Sc Edelweiss; Marta Giaretta (2007) Falconeri Ski Team.

Aggregato Senior: Martino Rizzi (2000) Sporting Campiglio.