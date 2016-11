Schützen: “Adunata Alpini a Trento è provocazione”

La manifestazione in programma nel 2018 a Trento

Bolzano - ”L’adunata degli Alpini a Trento del 2018 è una provocazione”. Lo dicono gli Schützen dell’area dell’ex Tirolo austriaco. Contro l’adunata fissata dall’Ana nella città di Trento si è espresso l’esecutivo dei ‘tiratori scelti’ di Alto Adige, Trentino e della Regione austriaca del Tirolo.

Come ha affermato il comandante Paolo Dalprà: “l’adunata del 2018 rappresenta una pura provocazione, dato che si svolge nel 200/o anniversario della divisione del Tirolo”. Fu infatti alla fine della Prima guerra mondiale che l’Alto Adige passò dall’Austria all’Italia”.

Gli Schützen – ha detto ancora il comandante – hanno in animo di promuovere delle azioni per l’occasione, senza però giungere a contro-manifestazioni nei confronti del provocatorio raduno degli Alpini”.In questi giorni, gli Schützen sono al centro di una polemica politica in Alto Adige, dopo che un loro drappello aveva accolto festosamente a Bolzano il Presidente della Commissione europea Jean Claude Junker.