Schützen a San Romedio in ricordo del pellegrinaggio hoferiano (VIDEO)

Val di Non (Trento) – Alla commemorazione sono intervenuti, fra gli altri, il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini con i consiglieri Walter Kaswalder, Claudio Cia e Paola Demagri, il sindaco di Sanzeno e presidente della Comunità della Val di Non Martin Slaifer Ziller, i sindaci di Predaia Giuliana Cova, di Ville d’Anaunia Samuel Valentini e di Calliano Lorenzo Conci, numerosi amministratori locali e rappresentanti di diverse compagnie Schützen trentine, sudtirolesi e tirolesi e delle associazioni legate alla valorizzazione della storia hoferiana, provenienti da Romano d’Ezzelino e da Mantova.

Momento clou della mattinata è stata la S. Messa celebrata dal vicario dell’arcivescovo di Trento don Claudio Ferrari assieme al rettore del Santuario padre Giorgio Silvestri e all’assistente spirituale della Tiroler Schützenbund sudtirolese padre Christoph Waldner, accompagnata dalla musica della Musikkapelle Kalisberg.

Dopo la cerimonia del passaggio in rassegna degli schieramenti da parte delle autorità e il saluto a salve delle compagnie, è stata deposta una corona d’alloro di fronte alla lapide commemorativa del pellegrinaggio e all’immagine di Andreas Hofer, che si trovano all’ingresso del Santuario. Quindi i saluti istituzionali, il giuramento dei nuovi tredici entrati nelle varie compagnie della federazione e, in chiusura della manifestazione, l’esecuzione del Landeshymne.

Andreas Hofer, si recò in pellegrinaggio al santuario di San Romedio il 7 luglio 1809, guidando, si dice, 600 uomini, in parte provenienti dal Welschtirol e dalla Val di Non. La sollevazione hoferiana contro gli occupanti francesi e bavaresi, infatti, si era si riverberata sui territori trentini. Non a caso l’evento di oggi è stato realizzato anche grazie alla collaborazione della Schützenkompanie Nonsberg – Val de Non. Andreas Hofer, del resto, aveva vissuto un periodo in Val di Non e doveva aver visitato il santuario di San Romedio già in giovane età, negli anni di permanenza a Cles in cui aveva lavorato come stalliere per aiutare la sua numerosa famiglia, che aveva perso prematuramente il padre. Di lì si presume una devozione personale al Santo tirolese originario di Thaur presso Innsbruck che intorno al Mille visse come eremita in questi luoghi e a cui oggi è intitolato il Santuario.

Guarda le interviste e le immagini