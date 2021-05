“Schuetzen: ieri, oggi e domani”, incontro online con la Federazione Welschtirol venerdì 7 maggio alle 20.30

Posted on

Zaia ha ricordato che “Già ospitiamo 517 mila immigrati,dei quali più di 40 mila travolti dalla crisi e dalla disoccupazione” Venezia – “Il Veneto non riconosce l’accordo del 10 luglio 2014 per l’accoglienza di immigrati nelle Regioni, non l’ha mai votato ed il no è a verbale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni. L’ho ribadito oggi […]