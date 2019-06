A Schio, ultimo giorno di scuola con un cuore di larice dell’Altopiano

Print This Post

Ultimo giorno di scuola particolare per i bambini dell’Istituto dell’Infanzia Sacro Cuore di Schio

NordEst – I piccoli, infatti, sono stati immortalati mentre stringono un cuore di larice confezionato da Donne Impresa Coldiretti per la campagna solidale #adottaunbosco promossa dalle imprenditrici per ricostruire le foreste venete atterrate dal maltempo nelle zone dell’Altopiano dei Sette Comuni ed in provincia di Belluno.

“La grande sensibilità delle maestre e dei genitori – commenta Chiara Bortolas presidente regionale delle agricoltrici – ha portato fino a Mestre la richiesta di una fornitura di pezzi di legno accompagnata dal video realizzato sulle montagne vicentine dove si vedono i tronchi abbattuti, compreso il disastro provocato dalla calamità, ma allo stesso tempo si percepisce il messaggio di ricostruzione lanciato proprio dalle mamme di Coldiretti”.

Le insegnanti Maria Cristina Costa, Federica Polga e Martina De Pretto hanno consegnato ai piccoli alunni il souvenir, quale simbolo delle conquiste fatte durante l’anno e commentato: “consideriamo questo gesto portatore di una riflessione ambientale, del rispetto verso la natura e di un rinnovato sodalizio tra uomo e territorio. L’augurio è che ogni famiglia raccolga l’invito alla speranza dalle mani dei loro figli per incoraggiare l’impegno di tutti a favore del ripristino della bellezza del paesaggio”.