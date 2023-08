Auto esce di strada a Primiero e si schianta contro un lampione, che travolge due bimbi e una mamma a passeggio

Sanitari del 118 con il supporto dell’elisoccorso e vigili del fuoco mobilitati dopo le 18.30 a Primiero per un incidente stradale in viale Piave. Strada riaperta

Primiero (Trento) – Venerdì pomeriggio di paura a Primiero in viale Piave, dove è avvenuto un grave incidente stradale che poteva avere conseguenze ben più gravi per le persone coinvolte. La chiamata di emergenza al numero 800 112 000 per la zona è arrivata dopo le 18.30.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Transacqua e Canal San Bovo, una peugeot condotta da un 54enne del posto, è finita contro un lampione lungo la sr 50 del grappa e passo Rolle, nei pressi della locale stazione carabinieri. Due famiglie, una trentina e una di turisti (amici della prima) a passeggio, sono state travolte da un lampione, abbattuto da un’auto, uscita di strada, mentre viaggiava verso il centro di Fiera di Primiero.

Due bambini – secondo le informazioni fornite dal 118 – di 2 mesi in carrozzina e 3 anni su un triciclo, con una mamma di 34 anni -, sono rimasti feriti, ma non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti due elicotteri da Trento con i sanitari. L’uomo di 54 anni alla guida dell’auto, è stato invece trasferito all’ospedale di Feltre in ambulanza, ma non ha riportato ferite gravi. Pesanti disagi al traffico in questi giorni di vacanza in centro a Fiera di Primiero. Le auto sono state deviate verso la tangenziale. Sul caso, sono in corso le indagini dei carabinieri per stabilire le cause del grave incidente.

In breve

Venerdì sera altro intervento dell’elicottero in quota a Primiero. Per prestare soccorso a due donne che hanno riportato lesioni traumatiche varie non gravi. Sono state trasferite al Santa Chiara di Trento per le cure del caso.

Investimento nel tardo pomeriggio di venerdì anche a Telve, in Valsugana. Per cause in corso di accertamento, un bimbo di 8 anni è stato investito da un’auto a Telve. E’ stato trasferito in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento con vari politraumi, in codice rosso.