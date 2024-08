Schianto sulla SS38 in Alto Adige: muore motociclista trentino. Alpinista bolzanino 25enne deceduto nelle Alpi dello Stubai

Due tragedie in poche ore in Trentino Alto Adige

Trento/Bolzano – Tragico schianto nel pomeriggio del 16 agosto, poco dopo le 15, lungo la statale dello Stelvio, all’altezza di Corces, frazione di Silandro, in Val Venosta. Un motociclista di 48 anni, Henry Schlagenauf, è morto dopo essersi scontrato con un autobus turistico mentre affrontava una curva. L’uomo, di origini tedesche, era nato a Trento e viveva a Mezzocorona. Sul posto l’elicottero di soccorso Pelikan 2, la Croce bianca e i carabinieri della compagnia di Silandro. Nonostante i tentativi di rianimazione sul posto, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Durante i soccorsi e i rilievi, la statale della Venosta è rimasta chiusa per due ore.

Altra tragedia in quota

Precipita da cima Libera, tra Alto Adige e Austria. Muore Michael Ausserhofer. Il giovane alpinista della zona, che era con alcuni amici, è scivolato per circa cento metri non lontano dal rifugio al Bicchiere, sopra la val Ridanna. All’arrivo dei soccorsi il corpo era già senza vita. Il giovane altoatesino, assieme ad un gruppo di amici percorreva un sentiero a circa 3mila metri di quota vicino a Cima Libera, non distante dal rifugio al Bicchiere sopra la val Ridanna. L’escursionista è precipitato per circa cento metri. L’allarme è scattato poco dopo le 8,30: quando l’elicottero Pelikan due ha raggiunto il luogo dell’incidente il giovane era già morto. Sul posto anche il Soccorso alpino della Guardia di finanza.