Schianto la sera di Capodanno: muore Valentina Benedetti Vallenari era di Rovereto

Mancava mezz’ora alla mezzanotte quando l’auto si è schiantata. Valentina, 25 anni, è morta poco dopo in ospedale, troppo gravi le ferite riportate. Era la sera del 31 dicembre, l’ultima dell’anno. Viveva a Sant’Anna d’Alfaedo da un paio d’anni, ma era nata e cresciuta in Vallagarina Valentina Vallenari Benedetti

NordEst – La sera dell’ultimo dell’anno Valentina Vallenari Benedetti era in auto con un’amica, sul sedile del passeggero. Probabilmente stavano andando a festeggiare, pronte per il brindisi di mezzanotte. Un brindisi che non c’è mai stato. Alle 23.30, mancavano 300 metri dal punto di arrivo, la Fiat Punto è uscita di strada e si è schiantata contro un albero a Breonio di Fumane sulla strada provinciale 33.

I vigili del fuoco hanno estratto il corpo di Valentina dall’abitacolo, i sanitari l’hanno rianimata sul posto per poi portarla a tutta velocità all’ospedale Borgo Trento in arresto cardiaco. La 25enne è morta verso l’1.30. L’amica che era al volante è stata trasportata in codice giallo al Negrar. I carabinieri di Peri-Dolcè si sono occupati di ricostruire la dinamica dell’incidente. Valentina lavorava assieme al fratello nella sua azienda di prodotti Inox.