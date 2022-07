Schianto in moto e disagi al traffico, domenica mattina lungo lo Schenèr

Per cause in corso di accertamento un motociclista è finito violentemente a terra. Non sarebbe in pericolo

Imèr (Trento) – Si è formata una lunga coda di auto domenica mattina, lungo lo Schenèr, nel comune di Imèr, in seguito ad un incidente – avvenuto dopo le 10 del mattino – che ha coinvolto un giovane centauro. Per cause in corso di accertamento, il motociclista è finito a terra, riportando traumi non gravi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza, auto sanitaria e il supporto deii vigili del fuoco di Imèr. Il giovane centauro è stato trasferito in ospedale a Feltre, ma non sarebbe in pericolo. Sul posto si è creata una lunga coda di auto, in seguito all’incidente. Verso le 11.30 però, il traffico è tornato alla normalità.