Schianto in auto in Australia: muore il 23enne trentino Jacopo Martini, ferito Luca Calliari

La tragedia a Perth: ferito Luca Calliari che era in auto insieme a Jacopo Martini, deceduto nell’incidente

Notizia in aggiornamento

Perth (Australia) – Dolore in Val di Non per la tragica notizia arrivata in queste ore dall’Australia. Tre giovani trentini, erano partiti dalla val di Non a gennaio per un’esperienza di lavoro in una fattoria in Australia. Un grave incidente stradale nella città di Perth sulla costa occidentale, ha in un attimo spezzato la vita a Jacopo Martini 23 anni di Sarnonico. L’amico Luca calliari 24 anni di Romeno, è rimasto invece ferito in maniera grave e sarà operato all’ospedale di Perth.

Giuseppe Martini fratello maggiore di Jacopo non era sull’auto ed è stato lui a dare la tragica notizia ai genitori. Secondo le prime ricostruzioni l’auto di Jacopo e Luca si sarebbe scontrata con un altro mezzo ad un incrocio. Indagini sono in corso da parte della polizia locale che sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.

In breve

Incendio ùnella tarda serata di venerdì 2 giugno una casa (singola) a Caldonazzo, Tetto in fiamme ma anche l’interno della struttura ha subito danni. Sul posto l’intervento dei vigili del fuoco volontari di vari distretti della Valsugana, i carabinieri di Borgo e i sanitari. Non ci sono feriti. La famiglia che ci abita è riuscita a mettersi in salvo. Si tratta di padre, madre e figlio. Per precauzione papà e figlio sono stati portati in ospedale per una leggera intossicazione da fumo. Secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere stato un corto circuito provocato da un telefono cordless.

Trento, garage in fiamme nella notte, due intossicati e palazzina Itea evacuata. A Romagnano, frazione della città, l’incendio è partito nel cuore della notte. Sul posto i vigili del fuoco volontari ed i permanenti di Trento che hanno domato le fiamme.

A Terzolas, in Val di Sole, dal pomeriggio del 2 giugno sono in corso le ricerche di un uomo di 84 anni. L’uomo è uscito dalla sua residenza per anziani questa mattina alle 10 per la consueta passeggiata, e non è più tornato. La zona è stata sorvolata da un elicottero e alle ricerche sta partecipando anche il soccorso alpino con vigili del fuoco e carabinieri con i cani molecolari.