Schianto in A22, due feriti e lunghe code

Tamponamento tra un’auto, un autocarro ed un mezzo pesante

NordEst – Disagi e code in A22, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente stradale che si è verificato in carreggiata nord, all’altezza dell’inceneritore di Bolzano.

In direzione nord, tra Egna e Bolzano Sud, è stata stabilita la chiusura al traffico, necessaria per consentire i soccorsi dopo un tamponamento fra un’auto, un autocarro ed un mezzo pesante: due i feriti, uno in modo grave, secondo le prime informazioni, tanto che sul posto è dovuto intervenire l’elicottero per il trasporto in ospedale.

La Centrale operativa della A22 segnala 6 chilometri di coda. Ripercussioni a causa dell’incidente si registrano anche in carreggiata sud, tra Bolzano Nord ed Egna, dove si sono formati circa 4 chilometri di coda.