A causa del ghiaccio, un'auto con due giovani e' precipitata martedì notte in un burrone fra Molveno e San Lorenzo in banale. Salvi gli occupanti. Dopo due ore di ricerche, i soccorritori, usando le fotoelettriche, hanno individuato l'auto in localita' moline, caduta nel dirupo per 200 metri e hanno tratto in salvo i giovani, i […]