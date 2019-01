Schianti forestali 2018 in Trentino, la situazione sempre aggiornata sul web

Connect on Linked in

Nuova pagina del sito del Servizio Foreste e fauna della Provincia autonoma

Trento – La pagina è visitabile all’indirizzo: https://forestefauna.provincia.tn.it/Foreste/Foreste-in-Trentino/SCHIANTI-2018 e contiene tutte le informazioni relative al fenomeno degli schianti forestali che si sono verificati lo scorso autunno in provincia di Trento.

a pagina descrive, mediante link a documenti di dettaglio, il fenomeno atmosferico che ha originato i pesanti danni in Trentino, la normativa da subito adottata per gestire l’emergenza (dichiarazione dello stato di emergenza, ordinanze, il recente Piano provinciale degli interventi) le azioni urgenti intraprese, l’andamento delle vendite del legname, le informazioni per i beneficiari di aiuti che abbiano subìto danni, le importanti indicazioni che riguardano la sicurezza le imprese boschive e dei boscaioli non professionisti.

I dati del monitoraggio sulle aree colpite dai danni verranno aggiornati costantemente sulla pagina, così come ogni altra novità concernente le modalità di gestione degli schianti.