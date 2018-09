Schenèr, Nuova Galleria Pala rossa: costerà 20 milioni di euro, gara d’appalto entro fine anno

Connect on Linked in

Il progetto per la realizzazione della galleria Pala Rossa che dovrebbe risolvere i problemi dello Schener, tra Feltrino e Primiero, è stato presentato in commissione tecnica provinciale da Veneto Strade

NordEst – Salvo ulteriori ritardi, entro l’anno l’opera dovrebbe essere appaltata e per l’assegnazione dell’incarico, ci vorranno almeno sedici mesi.

La galleria sarà lunga poco meno di un chilometro e costerà 20 milioni di euro. 8 milioni provengono dai Fondi comuni di confine, 9 milioni dalla Provincia autonoma di Trento e 3 dalla Regione Veneto.

Un’opera attesa da tempo che doveva essere realizzata già negli anni scorsi, ma che non ha mai trovato l’accordo definitivo. Ora finalmente, il progetto sembra registrare il definitivo via libera.

Il programma di interventi sullo Schener, in accordo con la provincia di Trento, prevedeva appunto la nuova galleria con imbocco (per chi viene da Fonzaso) all’altezza della cava della ditta Pasa e sbocco in prossimità del rivo d’acqua che si incontra poco prima del ponte d’Oltra.

Quando sarà realizzato il portale sud, il traffico viario scorrerà sul rilevato, cioè sul deposito di materiale tuttora tracciato a margine della strada che sarà asfaltato apposta per far transitare le macchine. Si è in corrispondenza, più o meno, all’impianto attuale della Sici. Mentre per quanto riguarda la viabilità all’imbocco nord, Veneto Strade prevede di realizzare un rilevato in terre armate sul torrente rio Molina.

Sul versante Bellunese, negli anni scorsi sono state sistemate le tre gallerie, si è realizzata la variante di Moline e adesso resta il nuovo tunnel, mentre l’intero tratto sul versante di Primiero, attende da tempo una manutenzione straordinaria in diversi punti della stretta gola che costeggia il lago.