Schenèr, grave incidente stradale domenica pomeriggio: ferito un 22enne padovano, soccorso dall’elicottero

Vigili del fuoco di Imèr, Mezzano e sanitari in azione poco dopo le 16.30. Disagi al traffico tra Bellunese e Primiero, strada riaperta alle 18.30. Forse un malore all’origine dello schianto in galleria

Primiero (Trento) – Emergenza rientrata domenica sera verso le 18.30, lungo la strada dello Schenèr – tra Primiero e Bellunese – in seguito ad un grave incidente, avvenuto in galleria, a breve distanza dalla centrale di San Silvestro, sul versante di Imèr.

Per cause da accertare, un giovane originario di Padova, di 22 anni, è uscito di strada in modo autonomo con la sua auto, riportando varie ferite. Incolume una coetanea che viaggiava sulla stessa auto. L’incidente è avvenuto verso le 16.30 di domenica.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con il supporto dell’elisoccorso e i vigili del fuoco di Imèr e Mezzano per estrarre il giovane dal mezzo incidentato. Il conducente dell’auto è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Trento.

Per permettere le operazioni di soccorso, la strada dello Schenèr, è stata chiusa a senso unico, solo verso Primiero, ed è stata riaperta verso le 18.30. Accertamenti in corso delle forze dell’ordine sulla dinamica dell’incidente.