Schenèr, da giovedì mattina 30 settembre alle 8 senso unico alternato a Pontet per lavori sul viadotto: cantiere da 3 a 6 mesi

Veneto Strade comunica l’inizio delle opere per un intervento strutturale sul viadotto Pontet sulla Sr 50 Grappa e passo Rolle, in località Pontet. E’ in programma la sostituzione di una trave del viadotto corrosa alla base. Preoccupa il periodo delle festività natalizie con traffico intenso verso le località turistiche

NordEst – Dalle ore 8 del 30 settembre fino alle 17 del 15 dicembre – per il momento – la circolazione sarà modificata con un senso unico alternato regolato da semaforo sul vecchio tracciato della Strada regionale 50.

Dai tre ai sei mesi di cantiere

Ma per il cantiere si prevedono tempi ben più lunghi, con semaforo e senso unico (operativi anche nei giorni festivi, salvo soluzioni alternative) e con importanti disagi al traffico. E’ in programma infatti la sostituzione di una trave del viadotto corrosa alla base dal sale utilizzato in inverno.

Si preannunciano quindi mesi piuttosto critici per la viabilità tra Primiero e Feltrino, con rallentamenti nel tratto di Pontet, tra i comuni di Sovramonte (Belluno) e Imèr (Trento). Da tre a sei mesi la stima per i lavori, mentre il traffico sarà deviato da giovedì 30 settembre sulla vecchia strada (ai piedi della montagna) con un semaforo a senso unico alternato.

L’intervento urgente tra Trentino e Bellunese

L’intervento urgente si è reso necessario per la sostituzione di una trave di bordo lunga 54 metri, molto deteriorata dagli elementi meteo e corrosa dal sale utilizzato in inverno inverno. La società Veneto Strade, che ha appaltato l’opera alla ditta Deon di Belluno, lo descrive come uno dei ponti maggiormente usurati che ha in gestione e parla di situazione non procrastinabile.

L’intervento è interamente finanziato dalla Regione Veneto per 3 milioni 400 mila euro e rientra nell’ambito della legge del 2017 relativa agli adeguamenti dei ponti ammalorati. Si tratta della viabilità al confine fra Veneto e Trentino, sulla Sr 50 del Grappa e Passo Rolle in Comune di Sovramonte. Lo stesso Schenèr che attende da mesi ormai, l’avvio ufficiale dei lavori della nuova galleria Pala rossa, poco dopo ponte Oltra, nel Bellunese.

La durata dei lavori

Secondo Veneto strade, la durata dei lavori dipenderà molto dalle condizioni meteo. L’ipotesi peggiore dal punto di vista dei tempi, con un inverno pesante e le condizioni più negative, è di sei mesi. L’ipotesi migliore potrebbe anche essere di tre mesi.

Per accelerare la conclusione dei lavori e la riapertura del viadotto, la ditta ha predisposto due turni (quindi sedici ore di lavoro al giorno). Purtroppo non ci sono alternative – vista la stretta gola dello Schenèr – alla chiusura totale del viadotto. Preoccupa in particolare il periodo delle festività natalizie con traffico molto intenso verso le località turistiche.