Sat Primiero Vanoi e Cai Feltre in cammino nella storia: insieme sull’antico confine del ‘monte Pavion’: domenica 25 giugno 2023

Posted on

Smantellata la tendopoli allestita da studenti delle scuole superiori, universitari ed esponenti del mondo no-global in piazza della Borsa, a Trieste, dove era stata trasferita da piazza Unita’ d’Italia. In piazza della Borsa, sono in corso assemblee e incontri pubblici, ma le tende sono scomparse. La protesta era cominciata settimane fa con l’occupazione di istituti […]