SAT Primiero Vanoi San Martino di Castrozza, è tempo di bilanci dopo dieci anni di manutenzione sentieri: l’invito ad associarsi

Per associarsi alla SAT necessario rivolgersi alla Sezione locale, compilare la domanda di iscrizione e l’informativa per la tutela della privacy, munirsi di una foto-tessera e versare la quota sociale che varia secondo le diverse categorie. Chi non avesse ancora comunicato alla sezione il proprio codice fiscale è pregato di farlo nel momento del rinnovo.

QUOTE SOCIALI 2018

Soci Ordinari: Euro 42,00

Soci Familiari: Euro 21,00

Soci Giovani (nati dal 2001 compreso): Euro 14,00

Soci Giovani quota ridotta dal secondo figlio: Euro 9,00 La quota versata fornisce l’indispensabile copertura assicurativa in caso d’intervento del Soccorso alpino anche in attività personale in Italia ed Europa, la copertura assicurativa infortuni solo in attività svolte dalle Sezioni CAI/SAT, da diritto a ricevere una copia dello statuto e regolamento della SAT, il distintivo, la rivista edita dal CAI e il Bollettino SAT, lo sconto del 50% sul pernottamento nei rifugi CAI/SAT. Tutti i soci in regola con il tesseramento 2018 sono coperti da assicurazione fino al 31 MARZO 2019. domandadiiscrizione ORD e FAM_2018.pdf 60,63 KByte | pdf

domandadiiscrizioneSOCIGIOVANI_2018.pdf 51,27 KByte | pdf