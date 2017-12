SAT Primiero Vanoi, Ervino Filippi Gilli è il nuovo presidente, Vice sarà Riccardo Debertolis

Connect on Linked in

Da fine novembre, il Consiglio direttivo della Sezione di Primiero – Vanoi è giunto alla sua naturale scadenza. Il 24 novembre, una settimana dopo la tradizionale castagnata, si sono tenute le elezioni per il nuovo direttivo. Tra le priorità dei nuovi eletti: portare la passione per la montagna sempre più, anche nelle scuole

Primiero Vanoi (Trento) – Questi due appuntamenti, uno sicuramente più conviviale mentre l’altro più formale, sono stati l’occasione per trarre le conclusioni del mandato del presidente uscente Johnny Zagonel e del gruppo di soci da lui guidato.

Come per tutte le associazioni è un bilancio con positività e negatività, sicuramente però con molte più luci che ombre. La cosa che più ha amareggiato il Consiglio è stata la mancata risposta dei soci al programma gite: questo era stato pensato per accontentare le esigenze di tutti – dalla gita difficile come ad esempio il Sentiero dei Contrabbandieri a quella facile come il Col di Lana.

Purtroppo, certamente non per disamore dei soci verso la montagna, ma per una sorta di individualismo che vuole che ognuno vada ai monti ma per conto proprio, la risposta non è stata all’altezza delle aspettative. Appare necessario a questo punto ripensare al tipo di attività proposta, utilizzando la sede della Società più come punto di incontro fra soci che possono accordarsi tra loro per l’uscita in montagna, che come ente organizzatore di gite.

Il bilancio dell’attività

Venendo agli aspetti positivi della gestione Zagonel, sono sotto gli occhi di tutti i lavori di manutenzione straordinaria della sede – dal tetto del Larin al marciapiede d’accesso, alla nuova staccionata; questi lavori sono stati possibili grazie alla collaborazione di vari enti (il Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino, il Servizio Bacini Montani della Provincia, il Comune di Primiero San Martino di Castrozza) cui va il ringraziamento di tutti i soci.

Negli altri campi di intervento vale sempre la pena di citare il grande lavoro fatto dai volontari sui sentieri ma anche quello nel campo del sociale con la numerosa partecipazione alla giornata contro la disabilità in montagna o gli accompagnamenti di persone disabili in gite sia nella zona di Primiero e Mis. Ultime, ma non per importanza, le manifestazioni sportive in Tognola e Totoga che hanno impegnato un buon numero di volontari.

Le nuove elezioni

Dopo la rinuncia di Johnny Zagonel a ricandidarsi per il terzo mandato consecutivo, si sono candidati al Consiglio 11 soci in rappresentanza di tutte le tre valli che ricadono all’interno dell’area sezionale. I risultati della votazione sono stati i seguenti:

Nominativo / Preferenze

Bornancini Giacomo 47

Corona Lina 58

Debertolis Riccardo 61 Vice Presidente

Donazzan Italo 49 Segretario

Filippi Gilli Ervino 58 Presidente

Martina Elena 47

Orsingher Giampiero 50

Romagna Martino 38

Vecchietti Giuseppe 50

Zagonel Michele 57

Zagonel Sebastiano 56

Mentre sono stati nominati Revisori dei conti Revisori dei conti : Gadenz Luca, Cesari Giovanni e Gaio Maurizio.