Santa Barbara 2020, sirene in onore della Patrona: ecco l’attività svolta nella Comunità di Primiero (VIDEO)

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – E’ stato un anno intenso per i Vigili del fuoco locali. Oltre alle emergenze, prima di Pasqua, i volontari hanno consegnato alla popolazione le prime mascherine, diffondendo messaggi di prevenzione nei paesi.

“L’estate – spiega l’Ispettore Alberto Tisot – è passata con una routine di interventi facendo rapidamente dimenticare la brutta primavera di chiusura. In questo periodo abbiamo purtroppo assistito ad un brutto episodio che ha riguardato il nostro Comandante della Polizia Locale, dove, al di la dell’intervento, ci ha imposto con forza l’obbligo morale di condannare a nome di tutta la nostra istituzione, tale ignobile atto.

Nel mese di ottobre nel Vanoi siamo stati chiamati per un incendio in una falegnameria. Anche in questo caso l’intervento si è chiuso con successo, limitando i danni ed evidenziando, se ancora ce ne fosse bisogno, la nostra fondamentale presenza strutturata nei territori, non scontata in altre realtà a noi vicine.

Oltre al saluto ai nuovi entrati – conclude Tisot – vogliamo portare l’attenzione ai vigili che normalmente verrebbero premiati per l’anzianità di servizio. Ci auguriamo che questo brutto periodo passi presto e che si possa consegnare loro il dovuto riconoscimento per il lungo impegno a servizio dei Corpi delle nostre comunità”.

