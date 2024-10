Sanità, “Primiero Feltre e ritorno”, incontro a Imèr venerdì 18 ottobre alle 20.30

Presso la sala ex sieghe

Primiero (Trento) – Si torna a parlare di sanità a Primiero e dei rapporti con il vicino Feltrino, al quale il territorio è strettamente legato per l’ospedale di riferimento, ma non solo. Durante la serata promossa da “La me val” e moderata da Daniele Gubert, intervengono:

Orianna Zaltron (Coordinamento veneto sanità pubblica)

(Coordinamento veneto sanità pubblica) Sandra D’Incau (Comitato feltrino per il diritto alla salute)

(Comitato feltrino per il diritto alla salute) Laura Zampiero (Ostetrica).

“Senza un costante presidio ed azioni di “pungolo” da parte dei cittadini – spiegano gli organizzatori della serata – rischiamo di scivolare tutti sul piano inclinato che porta alla chiusura dei servizi e alla dissoluzione della sanità pubblica”.