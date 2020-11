Sanità, Ospedale di Feltre: rinnovato Protocollo con APSS Trento per assistenza al Primiero: i numeri

Approvato il protocollo d’intesa tra l’Azienda ULSS 1 Dolomiti e l’APSS di Trento per l’assistenza ai residenti nella Comunità di Primiero fino al 2022

Feltre/Trento – L’Ulss Dolomiti, ed in particolare l’ospedale di Feltre, costituiscono tradizionalmente un consolidato riferimento per i residenti del Primiero, sia per comodità logistica che per organizzazione dell’assistenza. Fin del 2005 è presenta un’intesa quadro fra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento che costituisce uno strumento di indirizzo indispensabile per poter affrontare in termini complessivi e sistematici il complesso problema della mobilità sanitaria dei pazienti.

Dopo la sottoscrizione della Convenzione tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per la regolamentazione dei rapporti relativi alle prestazioni specialistiche ed altri servizi sanitari forniti alla popolazione del Primiero tramite le strutture dell’Azienda ULSS Dolomiti” con durata dal 1° aprile 2020 al 31 dicembre 2022, le due aziende sanitarie hanno sviluppato un protocollo per definire alcuni aspetti dell’operatività.

Oltre all’assistenza sanitaria ospedaliera tout court, infatti, il protocollo prevede alcune peculiarità organizzative come la gestione delle dimissione dei pazienti verso le RSA e/o il domicilio e l’organizzazione delle visite degli specialisti dell’Ulss Dolomiti presso il poliambulatorio del Primiero oltre alle forme di coordinamento fra le direzione.

Rispetto al consolidato pacchetto di prestazioni che gli specialisti dell’ulss Dolomiti erogano nel distretto del Primiero, nel nuovo protocollo sono state inserite prestazioni aggiuntive presso l’Ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana.

«Si conferma il consolidato impegno con la cittadinanza del Primiero che ha come riferimento sanitario l’ospedale di Feltre – commenta il Direttore Generale Adriano rasi Caldogno – la sintonia e l’ottima collaborazione con l’APSS di Trento, nell’alveo della Convenzione tra la Regione Veneto e la Provincia di Trento, hanno permesso di cucire un protocollo tagliato sui bisogni della comunit di Primiero, che si allarga anche al sostegno di alcune attività dell’ospedale di Borgo Valsugana che saranno operative non appena l’emergenza Covid lo consentirà».

I numeri

Ecco alcuni alcuni dati sugli accessi dei residenti del primiero in ulss Dolomiti. Il calo del 2020 è dovuto alle sospensioni per l’emergenza covid. I dati si riferiscono in particolare ad erogazioni da parte di tutte le strutture dell’Azienda (non solo Feltre). I numeri dell’anno 2019 si riferiscono all’intero anno, mentre quelli del 2020 solo al 1° semestre.

PRIMIERO Dati per Residenti in Primiero -dati intera Azienda 2019 2020 genn-giu Prestazioni specialistica ambulatoriale – da SPS 18.824 7.000 Accessi di Pronto Soccorso 2.021 734 Ricoveri ordinari e WS 760 282 Ricoveri diurni 65 16

In breve

Luigina Tollot è stata nominata direttore della Unità Operativa Complessa di Oculistica di Belluno. Dopo il pensionamento del dott. Sperti lo scorso giugno, è stata tempestivamente attivata la procedura per la nomina del nuovo direttore. Oculista di consolidata esperienza, bellunese, la dottoressa Luigina Tollot ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel 1986 e la specializzazione in oftalmologia nel 1991 all’Università degli studi di Padova. Ha iniziato la sua carriera all’ospedale di Pieve di Cadore nel 1991, per poi proseguire la sua attività

all’ospedale di Belluno dopo un passaggio all’ospedale di Agordo.