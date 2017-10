Sanità, Ministra Lorenzin: “Interverremo su Bolzano”

‘Rispettare legge’. Centinaia bimbi non vaccinati ammessi scuola

Bolzano – “Quando avremo tutti i dati interverremo per far applicare la normativa sull’obbligo delle vaccinazioni per l’iscrizione a scuola, perché ciò che sta facendo la provincia autonoma di Bolzano non si può fare e la legge vale anche per Trento e Bolzano”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, in merito alla situazione registratasi a Bolzano dove centinaia di bambini sono stati ammessi a nidi e scuole materne pur non avendo effettuato le vaccinazioni obbligatorie come previsto dalla legge.

“Intanto – ha sottolineato Lorenzin a margine della cerimonia per ‘I giorni della ricerca’ al Quirinale – aspettiamo di avere tutti i dati e poi cercheremo di intervenire. Comunque, incontrerò il presidente della provincia autonoma nei prossimi giorni e quindi discuteremo anche di questo”.

In breve

Knoll, l’Italia per noi è un fardello – “L’Italia per la Alto Adige rappresenta un fardello”, lo ha detto il Consigliere regionale Sven Knoll al congresso del partito di Eva Klotz Südtiroler Freiheit. “Questo fardello – ha detto ancora Knoll – causa danni di carattere politico ma anche economico all’Alto Adige e deve perciò essere superato”. Nel corso del congresso è stato affrontato anche con una certa enfasi il tema del doppio passaporto per i sudtirolesi, tema che in Austria ormai sembrerebbe archiviato. Südtiroler Freiheit, però, non demorde ed al congresso è stato portato l’esempio dell’Ungheria che – è stato detto – permette ai propri ex cittadini di ottenere il passaporto di Budapest pur essendo divenuti cittadini austriaci.