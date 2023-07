Sanità, dal primo luglio 2023 il dottor Ardenghi ha cessato l’attività a Imèr, Mezzano e nel Vanoi: il grazie dalle sue comunità

Un grazie sincero, che arriva dopo un periodo molto difficile per tutti, al dottor Claudio Ardenghi e alla sua insostituibile moglie e collaboratrice Nicoletta Serafini

Imer/Mezzano/Vanoi (Trento) – E’ arrivata proprio nei giorni scorsi dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari la comunicazione ufficiale. Dal primo luglio (ultimo giorno 30 giugno) il dottor Claudio Ardenghi ha cessato l’attività di medico convenzionato per la medicina generale. Un grazie doveroso giunge dalle sue comunità per quanto è stato fatto in questi anni particolarmente intensi. La disponibilità, la collaborazione e la gentilezza, sono stati un prezioso aiuto in un periodo non facile per tutti. In particolare nel Vanoi, dopo un periodo di transizione e di grandi cambiamenti per giovani, ma soprattutto per i più anziani che abitano in varie frazioni del Comune.

Grazie quindi al dottor Claudio Ardenghi e alla moglie e preziosa collaboratrice Nicoletta Serafini, perchè in questi anni, sono riusciti a rendere meno difficili certe giornate di ‘ansia’ da tampone covid, ma anche meno pressanti le preoccupazioni per un vaccino non sempre facile da accettare. Quel sorriso di prima mattina da parte di un medico o quella parola di conforto, hanno reso meno pesanti le nostre difficoltà quotidiane.

Come sempre, un grazie è doveroso anche ai volontari della ‘Croce rossa’ e della ‘Corsa per la Vita’ ma anche al 118 di zona (infermieri, medici e operatori) per la presenza sul territorio in stretta sinergia con farmacie di zona e Apss del territorio. Un particolare augurio alla nuova farmacia di Canal San Bovo (nella foto ndr) che da poco ha aperto la nuova sede nel centro del paese.

La scelta del nuovo medico

Chi non l’avesse già fatto, dovrà rivolgersi al Distretto sanitario di Primiero – con appuntamento – per la scelta di un nuovo medico che sostituirà il dottor Claudio Ardenghi. Muniti di tessera sanitaria e lettera Apss, si potrà effettuare la nuova scelta. Il Comune di Imèr – per i suoi residenti – informa sui social, che se qualcuno sta affrontando difficoltà con la procedura online per la selezione del proprio medico di fiducia, è possibile rivolgersi all’ufficio Segreteria del Comune per assistenza: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00 muniti di tessera sanitaria e avviso ricevuto dall’Apss di Trento.

Salvo nuovi aggiornamenti e in attesa di nuove assunzioni, questi sono i medici disponibili in zona. Alcuni di loro – in base al numero di assistiti – potrebbero essere disponibili anche ad una presenza settimanale nel Vanoi, territorio più distante da Primiero. Di seguito tutti i recapiti:

KEYVANIAN ROBERTO – MEZZANO

KINSPERGHER LILIANA – PRIMIERO

PIECHELE CRISTIANO – PRIMIERO

SCATTOLIN GIOVANNI – PRIMIERO