Sanità, Continuità assistenziale: fino ad aprile saranno operative cinque sedi in zone turistiche

Da dicembre inizia l’attività delle cinque sedi di continuità assistenziale stagionale. Il servizio integra quello erogato dalle 21 sedi di “guardia medica” e sarà attivo ad Andalo, Levico Terme, Madonna di Campiglio, Malè e San Martino di Castrozza

Trento – Il medico di continuità assistenziale interviene per questioni di salute nelle fasce orarie e nei giorni in cui l’ambulatorio del medico curante o del pediatra di libera scelta risulta chiuso. Per gli interventi di urgenza-emergenza è operativa la rete del 112 e dei pronto soccorso.

Il professionista prescrive i farmaci ritenuti necessari per assicurare la continuità terapeutica, rilascia i certificati medici per i lavoratori per un periodo massimo di tre giorni e le altre prestazioni non rinviabili (ad esempio le visite domiciliari non differibili). Assicura, inoltre, i consulti telefonici, propone il ricovero in ospedale o contatta il Trentino emergenza, esegue la constatazione di decesso e in particolari situazioni di necessità, ove le condizioni strutturali lo consentano, esegue prestazioni ambulatoriali.

Sarà possibile trovare il medico di continuità assistenziale stagionale nelle sedi di:

Andalo , piazza Paganella 3, dalle ore 20 del 1° dicembre alle ore 8 del 30 aprile;

Levico Terme , poliambulatorio, via Slucca de Matteoni 10, dalle ore 10 del 7 dicembre alle ore 8 dell’8 gennaio;

Malè , poliambulatorio via IV Novembre 8, dalle ore 20 del 1° dicembre alle ore 8 del 30 aprile;

Madonna di Campiglio , Centro Colarin, viale Dolomiti di Brenta 158 bis/ter, dalle ore 20 del 22 dicembre alle ore 8 del 3 aprile

San Martino di Castrozza, ambulatori comunali, via Pezgaiart 16/B, dalle ore 10 del 7 dicembre alle ore 8 dell’11 dicembre e dalle ore 20 del 22 dicembre alle ore 8 del 3 aprile.

Per i turisti è attivo anche il servizio del medico turistico.