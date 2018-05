A Sandro Bottega il prestigioso “Riedel wine maker” il premio piu’ ambito nel mondo del vino

Connect on Linked in

Sandro Bottega, a capo di una delle aziende vinicole più conosciute nel mondo, ha ottenuto il premio Riedel Wine Maker of the year, una specie di Nobel del vino

di Giorgio Naccari

NordEst – Il prestigiosissimo riconoscimento gli è stato consegnato a Toronto dalla Cambdrige Food & Wine Society su incarico di Riedel, il colosso austriaco nella produzione degli straordinari bicchieri in cristallo per la degustazione dei grandi vini del mondo.

La motivazione del premio è stata come riconoscimento per “ aver incantato gli amanti del vino e dell’arte gastronomica fin dal 1977 in oltre 120 paesi di tutto il pianeta grazie alla propria capacità artistica, la qualità, l’energia, la capacità imprenditoriale e la genuinità dei prodotti”. In passato questo premio è stato riconosciuto solo ai grandi del settore come lo statunitense Robert Mondavi, il francese Leon Beyer, lo spagnolo Miguel Torres e l’italiano Lamberto Marchesi de Frescobaldi. Bottega spa, tra l’altro, proprio recentemente, ha ottenuto il riconoscimento di doppia AA nella certificazione ISO 9001, livello di eccellenza.