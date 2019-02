A San Valentino vince la cenetta romantica per 2 italiani su 3

NordEst – Oltre il 20% degli italiani festeggia San Valentino, due su tre con una romantica cena a casa o al ristorante, meglio i menu leggeri dove vengono promosse le carni bianche. Sembra essere questo il trend più gettonato per la serata più romantica dell’anno e per coloro che sceglieranno di imbandire la tavola casalinga arrivano i consigli del nutrizionista Luca La Fauci e dello psicoterapeuta dell’Istituto Italiano Sessuologia Scientifica, Michele Spaccarotella.

“La casa possiede una marcia in più per festeggiare – spiega Spaccarotella – è un luogo dove c’è maggiore intimità, senza lo stress dell’orario imposto dal locale prenotato, inoltre è possibile gestire al meglio l’atmosfera”. Quanto a cosa portare in tavola la parola chiave è leggerezza. “Una cena-tipo non dovrebbe superare il 30% delle calorie totali assunte nella giornata – spiega il nutrizionista – ottimo è lo schema secondo-contorno, magari con un dolce o della frutta, vista l’occasione”.

Tra gli alimenti da portare in tavola è promosso il pollo che oltre ad essere leggero, facile da preparare, ha una sostanza in grado di rilasciare la serotonina, un neurotrasmettitore che dona serenità.

Una coppia giovane che si frequenta da poco può puntare sulla semplicità, scegliendo, ad esempio spiedini di pollo allo zenzero, un tonico in grado di avere effetti positivi sulla libido, da accompagnare con un’insalata di funghi e rucola. Le coppie di lunga data devono osare con un burger di pollo al cioccolato, combinazione dolce-salato perfetta per creare un’atmosfera intima. Per una coppia con figli vince sempre il pollo arrosto, passepartout per grandi e piccoli.

Per le coppie che vivono a distanza, il nutrizionista suggerisce un piatto unico, leggero e sfizioso come una quinoa allo zafferano con verdure croccanti e straccetti di pollo. Per i ‘novelli conviventi’ via libera alle tortillas con pollo al curry, insaporite con una mela verde tagliata a dadini.