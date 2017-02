San Valentino alternativo nei Parchi Naturali italiani

Tutti gli innamorati e non solo, potranno trascorrere una giornata a contatto con la natura

NordEst – L’8 febbraio – passeggiata in paese al Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino (Trentino-Alto Adige) - SAN MARTINO DI CASTROZZA TRA STORIA E NATURA Passeggiata in paese, per scoprire le radici storiche ed i pregi naturalistici di questa rinomata localit√† dolomitica. I racconti sui viaggiatori inglesi dell’Ottocento ed i pionieri dell’alpinismo si alternano alle notizie sugli ambienti naturali che la circondano, protetti dal Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino. Pausa a Maso Col con tisana alle erbe officinali di montagna. Mercoledì¨ 11 e 25 gennaio 8 e 22 febbraio e 8 e 22 marzo 2017. Ritrovo presso piazzetta della chiesa (sagrato) alle ore 10. Durata attivit√† un’ora e mezza circa. Costo Euro 2. Informazioni e prenotazioni: Tel. 0439/768867 Altre info sul Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino http://www.parks.it/parco.paneveggio.pale.s.martino

Il 10 febbraio – parco fluviale dell’Alcantara al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (Veneto)

LA SICILIA, TERRA DI PARCHI Salvatore Puglisi, siciliano di nascita e bellunese di adozione, ci guidera’ alla scoperta delle meraviglie naturali tutelate dai Parchi siciliani, condividendo con noi i suoi scatti fotografici. Il primo appuntamento e’ dedicato al parco fluviale dell’Alcantara. Inizio ore 20.30. Ingresso libero Per informazioni: Centro Culturale Piero Rossi, piazza Piloni 25 – Belluno Tel. 0437.27030 – e-mail: centroculturale@dolomitipark.it Altre info sul Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi http://www.parks.it/parco.nazionale.dol.bellunesi

Fino al 12 febbraio – un romantico weekend al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (Lazio – Abruzzo – Molise) - SAN VALENTINO NEL PARCO Le montagne del Parco ammantate di neve faranno da cornice a questo splendido e romantico week-end. Indosseremo le ciaspole per godere dell’atmosfera unica che solo il bosco d’inverno riesce a trasmettere. Cammineremo alla ricerca dei lupi, con la luna ad illuminare il nostro percorso. Alloggeremo presso un confortevole alberghetto e ci rilasseremo al fuoco del camino. Gusteremo i migliori piatti della tradizione abruzzese e passeremo un romantico week-end all’insegna dell’avventura. DURATA: 3 giorni/2 notti o 2 giorni/ 1 notte INFORMAZIONI: Tel: 0863912760 – www.ecotur.org – e-mail: informazioni@ecotur.org Altre info sul Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise http://www.parks.it/parco.nazionale.abruzzo

L’11 febbraio – ciaspolata di San Valentino con cena romantica al Parco Nazionale Gran Paradiso (Piemonte – Valle d’Aosta) CIASPOLATA DEI ROMANTICI La luce del cielo all’imbrunire, il paesaggio mozzafiato, la neve soffice, le prime stelle, un’atmosfera raccolta e misteriosa. Un aperitivo speciale e la voglia di rientrare al caldo per una cenetta a due, a lume di candela. Ritrovo: ore 17,00 Rientro: ore 20,00 per la cena romantica presso il ristorante “Chalet del Lago” Costo: escursione con aperitivo Euro 25 comprensivi di noleggio ciaspole e bastoncini per chi ne fosse sprovvisto; cena romantica Euro 25 Per informazioni e prenotazioni: Sito web: www.naturalp.it E-mail: info@naturalp.it Tel: 340.3653595 (iniziative sul versante piemontese) e 347.5022300 (iniziative sul versante valdostano). Altre info sul Parco Nazionale Gran Paradiso http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.paradiso

L’11 febbraio – passeggiata alle Aree Protette del Po e della Collina Torinese (Piemonte)

“QUATTRO PASSI” AL PARCO CARRARA (PELLERINA) con Pro Natura Torino Ritrovo alle ore 14,30 in corso Lecce angolo corso Appio Claudio lato Parco. Passeggiata di circa 2 ore. Conosceremo la storia di questo Parco, la sua grande valenza per la citt√† come polmone verde e l’importante ruolo della Dora Riparia per le industrie di Borgo San Donato. Contributo di partecipazione Euro 3, comprensivi di assicurazione contro infortuni, Prenotazione telefonica obbligatoria nella settimana precedente. Info: 011 5096618 al pomeriggio dalle ore 14 alle 19. Altre info sulle Aree Protette del Po e della Collina Torinese http://www.parks.it/parchi.po.collina l’11 febbraio – 7° Memorial “Roberto Pagnini” del Parco al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna (Emilia-Romagna – Toscana) GARA DI SLALOM GIGANTE Gara di Slalom Gigante riservata ai Vigili del Fuoco di tutta Italia e a tutti coloro che hanno fatto parte della Sezione Vigili del Fuoco Pratovecchio. Info e iscrizione: Paolo 339.4729209 – www.campigna.it Altre info sul Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna http://www.parks.it/parco.nazionale.for.casentinesi

L’11 e 12 febbraio – San Valentino al Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano (Emilia-Romagna – Toscana) INNAMORARSI NEL PARCO Per il fine settimana di San Valentino, 11 e 12 febbraio, l’Agriturismo Montagna Verde di Apella (Liciana Nardi), Centro Visita del Parco Nazionale, propone “Innamorarsi nel Parco 2017” con una bellissima “ciaspolata” (in alternativa senza neve, un’escursione di trekking) in uno degli scenari pi√π affascinanti del Parco, e una cena romantica a lume di candela nella Torre-monastero dell’Agriturismo, con pernottamento in una delle magiche camere del borgo antico di Apella. Per informazioni e prenotazioni Agriturismo Montagna Verde: www.montagnaverde.it, Barbara info@montagnaverde.it cell. 3929963407 tel 0187421203 Altre info sul Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano http://www.parks.it/parco.nazionale.app.tosco.emil

Il 12 febbraio – in foresta al Parco Nazionale del Circeo (Lazio)

L’ENERGIA DELLA PALUDE In foresta si scopre chi mangia chi Appuntamento: h 9.30, Localit√† Cerasella Durata: 2,5 ore – Costo: 10,00 Euro adulti – 6,00 Euro dai 6 ai 12 anni Prenotazioni obbligatorie: Istituto Pangea onlus c/o centro Visitatori del Parco nazionale del circeo Via Carlo Alberto, 148 – 04016 Sabaudia (LT) Tel. e Fax 0773/511352 – Mobile 348/3617966 – www.istpangea.it – info@istpangea.it Altre info sul Parco Nazionale del Circeo http://www.parks.it/parco.nazionale.circeo

Il 12 febbraio – Recovery Energy al Parco Naturale Regionale Monti Simbruini (Lazio)

MISSIONING …LA SCATOLA MISTERIOSA Sei pronto per essere il protagonista di questa avventura? Non hai ancora scoperto cos’√® il Missioning®? Oppure hai partecipato alle versioni estive ma non ti sei mai cimentato in una divertente missione sulla neve? Passa con noi una giornata intrigante con le ciaspole ai piedi, e preparati ad interessanti sorprese. Info: Cell. 347/4207247 – E-mail: info@recovery-energy.it Altre info sul Parco Naturale Regionale Monti Simbruini http://www.parks.it/parco.monti.simbruini

Il 12 febbraio – escursione dedicata all’avifauna al Parco Naturale Regionale del Beigua (Liguria)

IN CAMMINO CON DARWIN… In occasione del Darwin Day 2017, un’entusiasmante escursione dedicata all’avifauna del Parco e alla teoria evolutiva del famoso naturalista inglese! Il percorso che da Pian del Curlo porta al Passo della Gava, ricco di altane e punti di osservazione, sar√† una scuola all’aria aperta per imparare a conoscere gli uccelli e intuire i principi che portarono Charles Darwin a comprendere i meccanismi dell’evoluzione della specie e della selezione naturale. Ritrovo: ore 9 presso: pian del Curlo (Arenzano) Difficolt√†: facile Durata iniziativa: giornata intera Pranzo: al sacco Costo iniziativa: euro 10,00 Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne). Altre info sul Parco Naturale Regionale del Beigua http://www.parks.it/parco.beigua