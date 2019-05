Dolomiti, Collegamento Impiantistico San Martino Rolle, osservazioni al via: ecco il cronoprogramma con gli interventi previsti. E’ tempo di bilanci per l’inverno 2018/2019

Connect on Linked in

Positivi i numeri della stagione invernale. Intanto è stato presentato alla VIA, il Collegamento San Martino Rolle: ecco le opere previste con i prossimi step

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – La società Trentino sviluppo ha reso noto in questi giorni che il progetto denominato “Mobilità complessiva tra San Martino di Castrozza e Passo Rolle”: nuove cabinovie “Bellaria – Nasse – Fosse di sopra” e “Fosse di sopra – Passo Rolle”, nuova “pista da sci panoramica”, con il relativo studio di impatto ambientale, è stato depositato presso il Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali della Provincia autonoma di Trento per il procedimento di VIA.

Ora scatta il periodo per presentare le osservazioni al progetto in fase di Valutazione Impatto ambientale. Nelle prossime settimane l’importante opera, dovrebbe essere presentata dalla Provincia anche in un incontro pubblico con il territorio. Di seguito vi proponiamo una sintesi dei principali elaborati e il link per scaricare tutta la documentazione dal portale della Provincia.

Il progetto San Martino – Rolle in sintesi

Positivi i dati dell’inverno

Complessivamente, se i passaggi totali sono risultati leggermente in calo, rispetto alla stagione precedente, gli incassi sono stati maggiori grazie al traino a Ces della nuova Colbricon Express che ha richiamato l’attenzione di molti sciatori. In particolare sono stati di 3.319.496 euro rispetto ai 2.825.259 della stagione precedente, in ogni caso confermando il trend in crescita.

I danni della tempesta Vaia Nonostante l’emergenza maltempo di fine ottobre e la neve in ritardo, sono positivi i dati dell’inverno nella skiarea San Martino passo Rolle. “E’ andata bene – ha evidenziato nei giorni scorsi Giacobbe Zortea, presidente della società San Martino Rolle e amministratore di SITR – visto com’era partita. La tempesta Vaia in particolare ci ha fortemente limitato sul fronte della fornitura di energia elettrica per poter innevare al meglio le piste a dicembre. Abbiamo finito il cantiere in tempo per il ponte di S. Ambrogio. I dati sono positivi per quanto riguarda i passaggi, ma puntiamo a migliorare ulteriormente nelle prossime stagioni”. Buona la redditività “La redditività c’è stata – sottolinea Zortea – anche sugli altri impianti, anche su passo Rolle, quindi possiamo davvero dirci soddisfatti. Proprio in questi giorni – continua Zortea – è inoltre al VIA (Valutazione Impatto Ambientale) anche il progetto di Collegamento San Martino Rolle, al quale guardiamo con grande interesse. Partirà alla base della Colbricon Express e avrà una importante valenza turistica e di mobilità con l’area di Rolle. La società sta puntando sulla ‘destagionalizzazione’, con l’obiettivo di aprire prima possibile e chiudere più tardi possibile. E’ accaduto ad ottobre 2018 e sarà così anche quest’anno. Si riapre a giugno

Il Colverde Rosetta aprirà a metà giugno, mentre la cabinovia Colbricon Express – in via del tutto sperimentale – sarà aperta a luglio e ad agosto con trasporto bici. Infine su passo Rolle, dopo i due danneggiamenti alle seggiovie, possiamo dire che siamo riusciti a risolvere in tempo i problemi e adesso andremo a sostituire ambedue le funi, grazie alla copertura dell’assicurazione”. Per quanto riguarda le novità del prossimo inverno, oltre alla nuova seggiovia “Cigolera” sull’Alpe Tognola (i dettagli in basso), la società San Martino Rolle sta valutando alcuni importanti interventi anche sulle piste di Ces e Colverde, mentre per Rolle si ipotizza la realizzazione di un nuovo impianto di innevamento programmato. Proprio su Rolle è aperto anche il confronto per la possibile acquisizione degli impianti non di proprietà della società SITR.

La Comunità scommette sulla ‘Mobilità alternativa’ Il presidente della Comunità di Primiero, Roberto Pradel ha commentato con soddisfazione i dati positivi per l’intera skiarea e si è soffermato in particolare sull’importanza del Collegamento San Martino Rolle per il futuro del territorio, in un’ottica di sistema che sia in grado di autosostenersi, producendo utili ed occupazione. Si tratta di un importante progetto di mobilità sostenibile locale che permetterà la messa in rete dell’intera skiarea, in un paesaggio unico ai piedi delle Pale. Proprio in questa ottica si inserisce anche lo sforzo ulteriore della Comunità – in questi mesi – sulla mobilità sostenibile invernale, ma non solo. Il Collegamento diventerà – tutti auspicano entro il 2021 – il fiore all’occhiello per del rilancio economico dell’intera comunità di Primiero.