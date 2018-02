San Martino – Rolle, Il governatore Rossi a Primiero conferma: il Collegamento si farà

Connect on Linked in

Dopo le numerose sollecitazioni arrivate dal territorio nei mesi scorsi: dal Comune di Primiero alla Comunità, dagli operatori, ma anche dalle minoranze in Consiglio provinciale, la Provincia conferma che il Collegamento sciistico con Rolle si farà. Con che tempi, con quali risorse e su quale progetto, non è stato però ancora chiarito

Primiero (Trento) – Via libera dal governatore trentino Ugo Rossi al collegamento San Martino – Rolle e al rilancio delle opere previste dal Procollo firmato nel 2015 con gli operatori locali, con grande attenzione al riassetto societario e alla ricapitalizzazione.

L’incontro a Primiero

Durante l’incontro in Comunità, alla presenza del presidente Roberto Pradel, degli amministratori locali e dei soggetti coinvolti, è stato fatto il punto sulle opere realizzate e sugli interventi futuri.

Confermato il progetto esecutivo per la nuova telecabina Colbricon in località Malga Ces, che andrà a sostituire, già nella prossima stagione invernale, i due vecchi impianti, con inizio lavori in aprile.

Proprio il protocollo sottoscritto nel 2015, individuava gli interventi necessari a potenziare l’area sciistica.

Il Protocollo

Il primo step, già realizzato, ha visto l’adeguamento delle piste da sci dell’area Malga Ces e Val Cigolera; l’ampliamento del bacino di accumulo per l’innevamento programmato a Ces che ha permesso, nella stagione invernale 2016/2017, l’apertura degli impianti nonostante la poca neve. Già con i primi interventi, su innevamento e piste, la skiarea ha invertito il trend dei flussi sugli impianti.

Il secondo step, prevede la realizzazione della nuova telecabina Colbricon Express in località Malga Ces, che andrà a sostituire, già nella prossima stagione invernale, i due impianti attualmente esistenti.

Il nuovo impianto sarà in grado di trasportare 2.000 persone all’ora, contro le attuali 1.500, con un tempo di risalita di 6 minuti. Le cabine avranno la capienza di 10 persone ciascuna e prevedono il trasporto anche di biciclette, con la prospettiva appunto di un utilizzo anche estivo dell’impianto. I lavori, che avranno inizio nel prossimo mese di aprile, prevedono oltre alla dismissione dei due impianti (San Martino – Malga Ces e Valbonetta) con la realizzazione della nuova telecabina, anche l’allargamento e sistemazione delle piste da sci.

‘Fondovia’ Calaita e strada Rolle

Nel frattempo prosegue l’iter del progetto per la realizzazione del percorso escursionistico fra il lago di Calaita e San Martino di Castrozza, ora in fase di valutazione di impatto ambientale.

Proseguono anche gli incontri in Provincia per la realizzazione della variante alla strada SS50 di Passo Rolle (avanza la soluzione stradale) per evitare la chiusura per pericolo valanghe.

Il futuro di passo Rolle

Il terzo e ultimo passaggio – il più atteso dal territorio, ormai da troppo tempo – riguarda la realizzazione del collegamento tra le località di San Martino di Castrozza e Passo Rolle e di una pista di rientro, con la messa in rete complessiva delle due aree sciistiche.

Nel corso dell’incontro è stata sottolineata la decisa volontà di proseguire per l’attuazione anche di questo punto, tenuto conto della sua sostenibilità paesaggistica, ambientale e finanziaria, definendo un preciso business plan a medio – lungo termine, per la ricapitalizzazione della società Partecipazioni Territoriali.