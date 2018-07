San Martino Rolle, firmato a Primiero un nuovo documento che integra il Protocollo 2015 (IL TESTO)

Connect on Linked in

Integrato il protocollo d’intesa

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Intervento per il collegamento “Sci ai piedi” tra l’area di Tognola e di Ces – Val Cigolera ed il prosieguo dell’iter per l’approvazione del progetto esecutivo del collegamento San Martino-Rolle. Sono questi i contenuti dell’integrazione del Protocollo d’Intesa, sottoscritto nell’aprile 2015 per il miglioramento dell’offerta turistica estiva ed invernale della Ski area San Martino Rolle.

Sabato pomeriggio la firma – nella sede della Comunità di Primiero – da parte del presidente della Provincia Ugo Rossi, con l’assessore provinciale al turismo Michele Dallapiccola, il presidente della Comunità Roberto Pradel, gli amministratori e operatori locali. La Provincia ha confermato inoltre le risorse (48 milioni di euro) e gli interventi già stabiliti nel protocollo del 2015.

“Le firme che abbiamo fatto nel 2015 e che rinnoviamo non sono delle formalità – ha sottolineato il presidente Ugo Rossi – sono degli impegni che stiamo portando avanti in sinergia con gli operatori e amministratori locali. Non posso che ringraziare tutti per aver creduto in questo progetto di rilancio. Io ne sono particolarmente soddisfatto.

Rinnoviamo il nostro impegno, si tratta di un nuovo passo avanti per raggiungere il Passo Rolle. L’auspicio è ora quello di proseguire in questa direzione. Possiamo farlo perché abbiamo creato le condizioni affinché la macchina possa funzionare al meglio”.

“Procediamo con un programma serrato che intervento dopo intervento ci permetterà di raggiungere l’obiettivo finale che è quello di collegare le aree sciistiche di San Martino e Rolle. I dati ci dicono che le scelte fatte stanno producendo gli effetti sperati in termini di ripresa del territorio” ha invece concluso l’assessore Michele Dallapiccola.

Grande soddisfazione anche da parte del presidente della Comunità di Primiero, Roberto Pradel che anche via social ha evidenziato: “Il Protocollo è stato aggiornato per mettere formalmente a disposizione delle risorse aggiuntive a finanziare l’avviata progettazione esecutiva con relativi permessi per poi appaltare l’opera del collegamente San Martino Rolle. Sostenere inoltre gli importanti nuovi investimenti degli Impianti Tognola di Valeria Ghezzi per 1,7 milioni di euro circa. Comunque la si veda un altro passo concreto”.

Qualche distinguo è arrivato da Imèr, attraverso l’assessore comunale Daniele Gubert che ha chiesto più attenzione da parte della Provincia sulla variante stradale di passo Rolle, soprattutto per quanto riguarda la soluzione via Busa Bella.

Favorevole invece alla soluzione stradale l’amministrazione di Primiero San Martino di Castrozza, che attraverso il vice sindaco Paolo Secco ha espresso il suo consenso a quella soluzione progettuale.

Il documento

Il Protocollo, sottoscritto ad aprile 2015 e oggi integrato, stabilisce interventi non slegati l’uno dall’altro, ma inseriti in un progetto complessivo e integrato di rilancio della Ski area San Martino – Rolle per il quale la Giunta provinciale ha confermato di voler impegnare risorse per 42 milioni di euro a fronte di una previsione totale di spesa pari a 48 milioni di euro. I restanti 6 milioni sono a carico degli enti pubblici e degli operatori privati di Primiero.

Tra gli interventi previsti nel protocollo del 2015, il potenziamento e l’ammodernamento dell’area sciabile Ces-Val Cigolera con adeguamento delle piste da sci, la realizzazione del nuovo bacino di accumulo, il potenziamento delle linee di innevamento programmato, l’ammodernamento degli impianti San Martino – Val Bonetta, il nuovo collegamento Nasse-Bellaria, il collegamento tra le due aree sciabili di Passo Rolle.

Trentino Sviluppo ha già acquisito il nuovo bacino di accumulo ed il nuovo sistema di innevamento programmato sito in Val Cigolera ed ha sottoscritto il 23 marzo scorso l’accordo relativo agli investimenti della società San Martino Rolle S.p.A. nella stazione sciistica di Malga Ces – Val Cigolera ed ha sottoscritto e versato un aumento di capitale sociale in San Martino Rolle S.p.A. di 4.400.000 euro. Grazie alla capitalizzazione effettuata, la società San Martino Rolle Spa, sta realizzando un altro importante investimento relativo alla telecabina Colbricon Express, sostituendo due seggiovie obsolete.

Il protocollo, oggi integrato, prevede un ulteriore intervento finalizzato al prosieguo dell’iter per l’approvazione del progetto esecutivo del collegamento San Martino – Passo Rolle ed a sostenere le opere di miglioramento del collegamento “sci ai piedi” tra l’area di Tognola e di Ces – Val Cigolera, con adeguata capacità di portata funiviaria e di innevamento programmato delle piste interessate. L’intervento sarà realizzato da Trentino Sviluppo e prevede un investimento complessivo di 1.700.000 euro.

Per quanto riguarda il collegamento San Martino – Passo Rolle Trentino Sviluppo ha già costituito il gruppo di progettazione composto oltre che dal progettista funiviario, dal consulente architettonico, dagli esperti di ambiente e foreste, dal geologo e geotecnico, dall’ esperto nivologico e da quello per gli aspetti topografici.

Questo Team è già al lavoro per perfezionare la progettazione definitiva dell’impianto di collegamento tra san Martino e Passo Rolle, funzionale all’ottenimento della VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), della concessione funiviaria e della relativa concessione edilizia.

Nel corso del primo anno successivo alla sottoscrizione di questa aggiunta al protocollo, Provincia, amministratori e operatori locali s’incontreranno periodicamente per una condivisione dello stato del progetto e degli sviluppi dell’iniziativa, definendo eventualmente specifiche ulteriori intese volte a favorire l’attuazione delle attività previste dal protocollo.